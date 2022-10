Dominika Cibulková v 4. mesiaci: POHLAVIE je už ZNÁME a meno… Toto nám prezradila!

Nielenže je známa ako svetová štvorka v tenise, ale dokonca pre mnohé ženy je aj veľkou inšpiráciou a módnou ikonou. Reč je o bývalej športovkyni Dominike Cibulkovej.

Ako priaznivec fashion života napriek tomu, že je v 4. mesiaci tehotenstva, si nenechala ani ona ujsť prehliadky lokálnych dizajnérov a najmä tú od návrhára Borisa Hanečku, ktorá sa konala tento víkend v jednom z bratislavských obchodných centier. Budúca mamička, akonáhle sa objavila na Fashion Live, strhla na seba všetku pozornosť nielen preto, že prišla odetá celá v čiernom latexe, ktorý obopínal jej telo, ale hlavnou partiou bolo v tomto prípade bruško, ktoré krásne vyniklo.

Galéria fotiek (10) Dominika Cibulková je v 4. mesiaci tehotenstva

Zdroj: Ján Zemiar

Dominika sa po prvýkrát ukázala v spoločnosti potom, ako oznámila radostnú novinku, že s jej manželom Michalom Navarom čakajú po synovi Jakubovi druhé dieťa. Nenechali sme si ujsť príležitosť budúcej mamičke položiť pár otázok. Zaujímalo nás napríklad, ako zvláda tehotenstvo.

Galéria fotiek (10) Dominika Cibulková s jej manželom Michalom Navarom oznámila, že je tehotná touto fotkou

Zdroj: Instagram D.C.

„Pre mňa je každé tehotenstvo veľmi fajn, je to, dá sa povedať, že pohoda. Ja som z tých šťastných žien, ktoré to tehotenstvo prežívajú veľmi v pohode, takže sme veľmi šťastní. Naozaj, bola to krásna novina a už som vo 4. mesiaci, takže tak pomaličky to už odsýpa,” popísala svoje očakávanie bývalá svetová štvorka v rozhovore pre Topky.sk

Nedalo nám to a spýtali sme sa aj na pohlavie budúceho potomka, avšak to si Dominika necháva zatiaľ pre seba. Ako sama podotkla, ani jej najbližší ho ešte nevedia. Každopádne nám prezradila, že už rozmýšľali aj nad menami.

A to, či už sú pevne rozhodnutí, aké dajú meno svojmu dieťatku, ale aj to, čo povedala o nedávnej oslave spoločných narodenín jej veľmi dobrej kamarátky Dary Rolins a Pavla Nedvěda, ktorej sa zúčastnila, a čo im odkázala, sa dozviete z rozhovore vyššie.