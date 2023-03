Nechutná provokácia ruskej tenistky: Pozrite, čo má oblečené! Experti aj verejnosť sú pobúrení

Aktuálne 28. hráčka sveta na duel proti Američanke bez okolkov napochodovala v tričku ruského futbalového klubu Spartak Moskva, čo v časoch pretrvávajúcej ruskej agresie na Ukrajine poriadne pobúrilo tenisovú verejnosť. Viacerí dokonca hovoria o cielenej provokácii, ktorá prišla priamo na americkej pôde.

"Len pár dní po rozhodnutí Wimbledonu povoliť Rusom a Bielorusom návrat to vyzerá prinajmenšom ako provokácia," reagoval na Twitteri uznávaný novinár Carlos Navarro z Punto de Break. "Máme tu prvý prípad, ktorý treba zvážiť v súvislosti s prijatím Rusov na Wimbledon. Je to dôvod na vylúčenie Potapovovej, alebo ešte nie?," pýta sa poľský novinár Adam Romer, ktorý tiež pripomenul nedávno rozhodnutie omilostenia ruských a bieloruských tenistov. "Potapovová predviedla provokáciu. Konanie ruskej hráčky možno považovať za gesto podpory ruskej vláde v situácii s Ukrajinou," myslí si poľský portál sport.pl.

Pegulová zápas vyhrala v troch setoch, ale provokačné gesto ruskej tenistky nezostalo bez povšimnutia. "Anastasiu Potapovovú formálne varovala WTA po tom, čo vystúpila v Indian Wells vo futbalovom drese Spartaka Moskva. Nepovažovali to za prijateľné ani vhodné a očakáva sa, že sa to už nebude opakovať,“ informoval britský novinár James Gray na sociálnej sieti twitter.

NEW: Anastasia Potapova has been formally warned by the WTA after walking out at Indian Wells wearing a Spartak Moscow football shirt.



Doing so was deemed neither "acceptable or appropriate" and it is not expected to happen again.#TennisParadise