PRIZNANIE Belányiovej: Jej 16-ročná dcéra si Vianoce neuvedomuje... Mentálne je malé dieťatko

Andrea Pálffy-Belányiová (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Moderátorka Andrea Pálffy-Belányiová (47) v roku 2007 porodila dcéru Saskiu. Na svet sa vypýtala predčasne, a to v 32. týždni tehotenstva. Neskôr priznala, že sa ako mama musí vyrovnávať s bolestivou ranou. Jej dcéra sa totiž narodila s mnohými zdravotnými problémami. Jojkárka najnovšie porozprávala, aké sú so Saskiou Vianoce.

Jojkárska moderátorka Andrea Pálffy-Belányiová je mamou 16-ročnej dcérky Saskie, ktorú má so slovenskou hokejovou legendou Žigmundom Pálffym. Na svet ju priviedla predčasne, a to v 32. týždni tehotenstva. Ako neskôr vyšlo najavo, jej dcérka sa narodila so zdravotným hendikepom. V prvotných momentoch to pre ňu nebolo ľahké, ale nezostávalo jej nič iné, len sa s tým zmieriť.

V najnovšom rozhovore pre Plus 7 dní porozprávala, ako to u nich vyzerá cez Vianoce. „Saskia má síce 16 rokov, ale mentálne je to malé dieťatko, takže takéto veci si vôbec neuvedomuje," odpovedala na otázku či jej dcéra niekedy verila na Ježiška.

(Zdroj: Ján Zemiar,)

Stromček zdobia pár dní pred Štedrým dňom. „Aj ja som podľahla tomuto novému zvyku a stromček ozdobujem skôr, asi tak týždeň pred Vianocami. Páči sa mi, že sa vďaka tomu ešte lepšie naladíme na prichádzajúce sviatky. Saskia sa motká okolo, nedá sa to nazvať zdobením, ale pri niektorých ozdobách sa opýtam, kam ich máme dať, a keď povie a ukáže „tu“, tak to zavesím na to miesto," pokračovala.

Aj keď Saskia Vianoce nevníma, radosť jej robia iné veci. „Radosť jej urobia rôzne maľovanky, veľa striháme a lepíme. A má veľmi rada rôzne tašky a ruksaky, do ktorých si odkladá obľúbené veci, tak jej vždy nejaký kúpime," dodala na záver.