Vianoce u Mila Kráľa sú tento rok iné: Trávi ich so svojou EX!

Herec Milo Kráľ je známy tým, že si svoje súkromie prísne stráži. V spoločnosti sa väčšinou objavuje sám. Taktiež sa dlhší čas nevedelo, že slovenský herec je vlastne rozvedený. Táto informácia vyšla na povrch až po 10 rokoch od ich odlúčenia. Manželstvo sa snažili zachrániť, ale neúspešne.

Milo a Daniela majú spolu dospelého syna Jakuba Ferdinanda, ktorého mali v poriadne mladom veku. Neskôr im to zrejme v manželstve začalo škrípať a ani ich spoločný syn im v rozvode nezabránil. Po skoro 20 rokoch ich však tohtoročné Vianoce spojili dokopy!

Milo Kráľ nám krátko pred sviatkami priznal, že ich nebude tráviť tak ako zvyčajne. „Po dlhých rokoch, asi 20, ich nebudeme tráviť v Martine s rodinou, spoločne trávime už viac-menej len tie Vianoce, ale budeme v Grobe u mojej bývalej ženy, všetci traja aj so synom. Tak na to sa teším. Bude to také iné, hovorím po 20 rokoch, no tak uvidíme,“ prezradil. Zdá sa, že po dlhých rokoch majú v domácnosti znovu rodinnú idylku.

Galéria fotiek (2) Zdroj: TV JOJ/archív M.K.

Nakupovanie vianočných darčekov si slovenský herec nechal na poslednú chvíľu, ale veríme, že sa mu podarilo zaobstarať všetko, čo mal na liste prianí od svojich blízkych. To, ako Milo prežil tento rok a čo ho najviac frustruje, sa dozviete v rozhovore vyššie.