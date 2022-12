Slovenská Miss OČARILA svojou krásou na Zanzibare: Aj miestni DOMORODCI z nej boli hotoví!

Galéria fotiek (8) Veronika Vágnerová je krásna žena.

Zdroj: Ján Zemiar

ZANZIBAR - Veronika Vágnerová (35) sa do povedomia slovenskej verejnosti dostala v roku 2007, kedy získala titul Miss Slovensko. Odvtedy síce uplynulo celých 15 rokov, no na jej šarme a kráse to nič neubralo. Brunetka sa o tom presvedčila aj na aktuálnej dovolenke na Zanzibare. V sexi plavkách bola totiž na pláži doslova stredom pozornosti. Hotoví z nej boli aj miestni domorodci!