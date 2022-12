Exotika nebola nikdy dostupnejšia: Priamy let na Zanzibar a po pár hodinách ste v raji na Zemi

Zanzibar je súostrovie tvorené dvomi hlavnými ostrovmi Unguja a Pemba a množstvom ďalších maličkých ostrovov. „Najlepšie obdobie na jeho návštevu je od novembra až do apríla, kedy začína obdobie dažďov. Teploty sa v tomto období pohybujú okolo 30 stupňov, more má 27 stupňov a je to naozaj ideálne obdobie na kúpanie, šnorchlovanie, ale aj na výlety po ostrove,“ vysvetľuje Nora Fedorová, riaditeľka CK SATUR.

Ak sa popri oddychu na pláži radi venujete aj spoznávaniu miestnej prírody a kultúry, zvoľte si Unguju. Práve tam sa totiž nachádza aj jediný národný park krajiny či hlavné mesto Stone Town, kde sa narodil spevák Freddie Mercury. Miestni ľudia síce žijú na európske pomery v chudobe, ich dni sa však nesú v znamení Hakuna Matata (žiadny problém) a úsmev im neschádza z tváre. Živia sa najmä rybolovom a pestovaním korenín, ktoré sa po zániku obchodu s otrokmi na konci 19. storočia stalo hlavným zdrojom príjmov Zanzibaru. Zo súostrovia pochádza väčšina svetovej produkcie škorice, čierneho korenia, bobkového listu alebo muškátového orieška.

Dnes je však najsľubnejším odvetvím turizmus. Zanzibarské pobrežie je lemované dlhými plážami s jemným bielym pieskom, na ktorých vyrástlo niekoľko hotelov a rezortov rôznych kategórií. "O ostrove je známe, že má silnejšie prílivy a odlivy, ak sa teda chcete počas celého dňa kúpať, respektíve šnorchlovať, určite odporúčam sever Zanzibaru až po severovýchod, to znamená letoviská a pláže Kendwa, Nungwi až po Matemwe,“ odporúča riaditeľka CK SATUR Nora Fedorová.

Horúcou novinkou je päťhviezdičkový Hotel Emerald Zanzibar Resort & Spa na pláži Matemwe, ktorý otvorili len 1. decembra. Tento rok si tam môžete dokonalý luxus užiť za uvádzacie ceny, ktoré by mohli podľa odborníkov v budúcej sezóne vzrásť až o sto percent. Rezort ako jediný na Zanzibare patrí medzi The Leading Hotels of the World, teda najlepšie hotely sveta. Disponuje štyrmi reštauráciami, niekoľkými bazénmi aj atraktívnym detským klubom pre najmenších.

Jeho pobrežie je ohraničené oválnym útesom, ktorý bol vyhlásený za chránenú morskú oblasť a dovidíte z neho na ostrovček Mnemba, údajne patriaci podnikateľovi Billovi Gatesovi. Vstup naň je zakázaný, užiť si však môžete aspoň šnorchlovanie v jeho okolí, ktoré patrí medzi najlepšie miesta na pozorovanie podmorského života v celej Afrike.

Na svoje si však na Zanzibare prídu aj milovníci suchozemskej fauny a flóry. V národnom parku Jozani rastú vzácne paprade, mangrovníky a ďalších takmer 300 druhov rastlín, z ktorých mnohé patria medzi ohrozené. Pozostatok pôvodného pralesa je tiež domovom množstva cicavcov, vtákov i plazov vrátane endemitov, ktoré nenájdete nikde inde na planéte. K najnezabudnuteľnejším zážitkom patrí najmä stretnutie s opicami guarézami červenými zanzibarskými so strapatou ofinkou a dlhým chvostom, ktorým usmerňujú svoje skoky.

Zanzibar však má čo ponúknuť aj milovníkom histórie a kultúry. Ostrov bol už od počiatku letopočtu základňou obchodníkov z Afriky a Ázie a v ére zámorských objavov si ho podmanili Portugalci. V roku 1698 sa územie dostalo pod kontrolu Ománskeho sultanátu a Stone Town sa stalo jedným z najväčších a najbohatších miest vo východnej Afrike. Dnes je unikátnou zmesou arabských, perzských, indických a európskych prvkov, vďaka čomu bolo v roku 2000 zapísané na Zoznam svetového dedičstva UNESCO.

Centrum zanzibarskej metropoly tvorí labyrint úzkych kamenných uličiek, lemovaných trhmi, obchodmi a domami, ktoré majú často nádherne vyrezávané dvere z dreva. K najvzácnejším pamiatkam patrí Arabská pevnosť (najstaršia stavba v Stone Towne), sultánov Palác zázrakov, ktorý mal ako prvý na celom ostrove elektrinu a vodovod, ale tiež nenápadný biely dom, kde strávil detstvo legendárny rockový spevák Freddie Mercury.

Tú pravú esenciu Zanzibaru však spoznáte hlavne na miestnych trhoch – koreninovom, rybom, ale najmä večernom, ktorý je po zotmení plný miestnych ľudí. Život si užívajú plnými dúškami pri hudbe, skvelom jedle, ale aj šialených skokoch do mora z výšky niekoľkých metrov, ktorými sa zabáva miestna mládež.

O bezpečnosť sa báť netreba. Zanzibar patrí k exotickým destináciám s nízkou kriminalitou a aj cudzinky sa tam cítia úplne komfortne počas dňa i po zotmení. Turistom navyše na ostrove slúži moderná nemocnica s kompletným vybavením, za aké by sa nemuseli hanbiť ani naše zdravotnícke zariadenia. Zabudnúť na všetky problémy sveta je na tomto mieste také jednoduché!

Advertoriál pripravený v spolupráci so spoločnosťou Satur Travel, a.s.