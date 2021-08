VEĽKÁ GALÉRIA z Miss: Slovenské krásky ukázali chlapov, Rezešovej prsia na voľnobeh a... Dokonalý outfit sa zmenil na "prúser"!

Už počas samotného finále všetkých absolútne očarila krásna Viktória Podmanická - miinuloročná prvá vicemiss. Na pódium vyšla vo výraznej červenej róbe, ktorá jej nesmierne pristala a vyzerala v nej ako skutočná femme fatale. Slovenská dvojníčka Meghan Markle to však úplne nedomyslela.

Svetlá a blesky fotoaparátov totiž odhalili jej nohavičky, ktoré výrazne presvitali. Absolútnom klincom boli okrúhle nálepky na bradavky, ktoré tento inak skvostný look vo výsledku nepekne pokazili...

Outfit Viktórie Podmanickej pokazili presvitajúce nálepky na bradavky Zdroj: Ján Zemiar

Problém s prsiami mala aj Eva Rezešová-Džodlová. Tá na finále Miss zvolila priliehavé šaty s mimoriadne hlbokým výstrihom. A nebol iba hlboký, ale aj pomerne široký. Keď brunetka pózovala fotografom alebo len sedela za stolom s priateľmi, vyzeralo to tak, že stačí jeden nesprávny pohyb a jej prednosti vybehnú von. Našťastie sa nič podobné nestalo, no ak by si nedala pozor, mohlo dôjsť k celkom slušnému trapasu...

Výstrih Evy Džodlovej Rezešovej miestami pôsobil naozaj nebezpečne Zdroj: Ján Zemiar

Stredobodom after party boli krásne finalistky Miss, no na žúre nechýbali ani víťazky uplynulých ročníkov. Medzi nimi Magdaléna Šebestová, Veronika Vagnerová Husárová či Eva Verešová, no pozvnie prijali ani mladšie ročníky. Zablahoželať novej kráľovnej prišli i Dominika Grecová a Kristína Krajčírová, ktoré v spoločnosti prevetrali výnimočne aj svojich partnerov. Aha, ako im to pristalo!

Viac FOTO z after party so známymi osobnosťami nájdete v našej galérii

