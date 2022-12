Bekrovci radi STRÁPŇUJÚ svoje deti: To vážne im robia toto?!

BRATISLAVA – Jaro Bekr (50) a Monika Hilmerová (48) sú manželmi už 13 rokov. Spolu majú dve podarené deti, a to syna Leonarda a dcéru Zaru. Aodičia sa vôbec nehanbia na verejnosti ich strápňovať... Priam sa z toho vytešujú. To vážne im robia toto?!

Jaro a Monika Bekrovci sú ukážkovým párom, z ktorého aj po dlhých rokoch spoločného života cítiť veľkú lásku. Radosť im robia dve deti, Zara a Leonard. Trávia spolu všetok voľný čas. Svedčia o tom aj ich spoločné dovolenky, výlety či prechádzky v prírode. Rodičovstvo im nesmierne pristane.

Vyzerá to tak, že to so svojimi nezbedníkmi vedia. Najnovšie sa podelili o nejeden bizarný zážitok, ktorý majú spoločne so svojimi ratolesťami. Veľmi radi ich strápňujú. Dokonca aj v takých situáciách, keď sa to úplne nehodí. „Naše deti milujú, keď im robíme hanbu. A my s Monikou im ju milujeme robiť,“ zasmial sa tanečník.

Bekrovci totižto vôbec nie sú nudní rodičia, akými sa na prvý pohľad môžu zdať. Za každých okolností sa postarajú o zábavu! Ak by ste nevedeli, ako strápniť svoje deti, tu je zopár osvedčených tipov, ktoré rodičia na plný úväzok praktizujú.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram J.B.

„Tancujeme v aute, keď stojíme na červenej. Začnem sa v obchode nahlas detí pýtať najväčšie blbosti alebo top level a.k.a rýchly útek a túžba byť adoptovaný je, keď si s Monikou nahlas a najlepšie, čo najviac pateticky vyznáme lásku,“ zasrandoval. Taktiež sa podelili na sociálnej sieti aj o fotku, na ktorej napodobňujú scénku zo známeho filmu Titanic. Ich syn sa len neveriacky chytal za hlavu.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram J.B.

Reakcie od ľudí na Instagrame nenechali na seba dlho čakať a Bekrovci sa dočkali obdivu a pochvaly. Množstvo rodičov s nimi taktiež súhlasí a priznali, že to robia svojim malým deťom aj oni.