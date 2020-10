Hilmerovej domrvené narodeniny: Toto od manžela nečakala!

Monika Hilmerová sa narodila 7. októbra 1974 v Bratislave. Prvý film natočila ako desaťročná (O sláve a tráve, 1984). Odvtedy účinkovala v desiatkach filmov slovenskej i zahraničnej produkcie.

Od druhého ročníka gymnázia hrala v divadle. V roku 1991 ju Stanislav Štepka prijal do RND, hrala v ňom do roku 2002. Aj napriek mnohým hereckým príležitostiam považovala herectvo iba za koníček a rozhodla sa pre štúdium andragogiky (vzdelávanie dospelých) na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (UK) v Bratislave (1993-1998). Popri štúdiu účinkovala v Štúdiu L+S v hre Dohoda možná (1994 - 1999, bolo to spoločné predstavenie RND, Milana Lasicu a Júliusa Satinského) a v muzikáli BAMBI (Istropolis, 1994).

Zdroj: RTVS



V poslednom ročníku na UK však dospela k presvedčeniu, že herectvo ju napĺňa najviac a rozhodla sa pre ďalšie štúdium – herectva na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave (1998 -2002). Od roku 1997 hosťovala v Slovenskom národnom divadle (SND), v roku 2003 v Divadle Astorka Korzo 90 (Žltá ľalia). V apríli 2003 sa stala internou členkou Činohry SND. V roku 2007 dala v divadle výpoveď (pre zahraničné televízne ponuky) a v hraní pokračuje dodnes ako externistka.



Medzi najznámejšie snímky jej filmografie patria filmy: O sláve a tráve (1984), Anorexiamentalis (1991), Dobrá správa (1995), Modrá ruža, Čierna ovca (oba 1996), Ako divé husi, Der Lebensborn – Pramen života, Oběti a vrazi (všetky 2000), 51 kHz (2003, študentský film), Bathory (2008), Kandidát (2013) a iné. Účinkovala v televíznych seriáloch: Oteckovia (2018), Búrlivé víno (2012), Hoď svišťom (2011), Nesmrteľný (2010), Keby bolo keby (2009), Ordinácia v ružovej záhrade (2007) a i. Zahraničné produkcie ju obsadili do filmov Povstanie (USA, 2001), Brucio nel vento (Taliansko/Švajčiarsko, 2002), Bloodlines – Pokrvné vzťahy (USA/Slovensko/Ukrajina, 2003), Frankenstein (Slovensko/USA/Nemecko 2004) a i.



Zdroj: CT



Za svoj herecký výkon získala Hilmerová niekoľko festivalových ocenení: v Trenčianskych Tepliciach na MFF Art Film získala v roku 2001 prémiu za film Oběti a vrazi, za film Der Lebensborn – Pramen života ju ocenili na festivale detských filmov v českom Zlíne, ale získala aj cenu Silver Dolphin na MFF v Setúbal v Portugalsku (2001). Film Povstanie bol nominovaný na Zlatý glóbus a i.



V roku 2009 sa Monika Hilmerová vydala za choreografa a tanečníka Jaroslava Bekra. Spolu majú dcéru Zaru (2009) a syna Leonarda (2013). Ako včera prezradila na sociálnej sieti Instagram, narodeniny už oslavovala deň dopredu. A môžu za to práve jej ratolesti. „Deti trochu poplietli dátum, že zmýlili aj Jara, ale vôbec nevadí, takto je to ešte väčšie prekvapenie a aspoň budem oslavovať až dva dni,” potešila sa blondínka.