Hilmerová zaspomínala na KRUTÚ minulosť: Emóciám sa NEUBRÁNILA!

BRATISLAVA - Slovenská herečka Monika Hilmerová (48) sa minulý týždeň ukázala na premiére nových markizáckych seriálov, keďže v jednom z nich hrá aj ona samotná. Ako vedúcu módneho oddelenia ju môžete vidieť v projekte Dunaj, k vašim službám. No pri rozhovore a spomienkach na minulosť sa jej roztriasol hlas a...

Takmer na poslednú chvíľu dorazila slovenská herečka Monika Hilmerová na premiéru nasadených markizáckych seriálových noviniek, ktorá sa odohrala v jednom z bratislavských kín. Monika tam nebola náhodou, keďže je jednou z postáv už spomínaného dobového seriálu, ktorý poukazuje na kruté časy z obdobia 2. svetovej vojny.

Galéria fotiek (13) Monika Hilmerová v markizáckom seriáli Dunaj k vašim službám

Zdroj: TV Markíza

Od herečky sme zisťovali, ako sa jej hrá jej postava aj to, či by si vedela predstaviť žiť v tom neľahkom období. Táto otázka ju zjavne zasiahla priamo do srdca a emóciám sa neubránila.

„Myslím si, že je strašne dobré, že tu vzniká takýto seriál, ktorý odzrkadľuje časť našej histórie a ktorý nejakým spôsobom aj ukazuje, ako vie zlo rásť a kam vie dospieť a ako niektoré témy do dnešného dňa nemáme vyriešené,“ poznamenala herečka v rozhovore pre Topky.sk.

No osobnejšia otázka adresovaná k nej sa jej natoľko dotkla, že keď si vybavila celú tú krutú minulosť aj z rozprávania jej rodičov a starých rodičov, oči sa jej zaleskli. „O tej dobe som veľa počula, čítala, ako každý z nás,“ zaspomínala si umelkyňa, ktorá len tak-tak, s roztraseným hlasom, udržala slzy na krajíčku a...

Galéria fotiek (13) Monika Hilmerová v seriáli Dunaj k vašim službám s Kristínou Svarinskou, Petrou Dubayovou a Lesanou Krauskovou

Zdroj: TV Markíza

„Tá doba tu nebola dávno a viem veľa z rozprávania, či už mojich starých rodičov, ktorí v tom čase žili a boli mladí, alebo mojich rodičov, ktorí sú čerstvo povojnové deti,“ dodala herečka pre Topky.sk a došli jej slová.

A niet sa čomu čudovať, bezpochyby išlo o neľahké obdobie, ktoré by nikto z nás nechcel zažiť a staršie generácie presne vedia, o čom je reč. Každopádne, ako sa aj Monika vyjadrila, nemali by sme zabúdať, a tak aj prostredníctvom markizáckeho počinu sa môžete vrátiť v čase už dnes večer a vychutnať si v pohodlí svojho domova premiéru zmieneného seriálu, kde uvidíte, ako sa zhostila svojej úlohy nami vyspovedaná umelkyňa Monika Hilmerová.

V rozhovore nám však okrem iného prezradila aj to, aký má vzťah k móde, či si dala nejaké predsavzatia do roku 2023. A pozor, nebola pri tom sama. Kto sa počas rozhovoru ocitol po jej boku a čo na seba bonzol, sa dozviete v rozhovore vyššie.