BIZARNÁ situácia známeho Slováka: Nemohol vystúpiť z auta... Na sebe mal len BOXERKY!

Jaro Bekr (Zdroj: Instagram J.B.)

Jaro Bekr, manžel Moniky Hilmerovej, vie skratka pobaviť ľudí. Hneď z rána sa mu totiž stala veľmi vtipná situácia, ktorú sa rozhodol aj zdokumentovať. Video potom následne zdieľal na sociálnej sieti Instagram.

„Odviezol som Leonka do školy a keď som sa vracal, tak pred domom je toto,“ začal v úvode s tým, že narážal na nákladné auto. „A je to síce domov nejakých 100 metrov, takže by som mohol ísť pešo, ale môj ranný odev vždy je takýto,“ pokračoval. Na sebe mal len sivé tielko, kvietkované boxerky a na nohách šľapky. Potom následne na to, keď svojim fanúšikom ukázal, čo má oblečené, poznamel: „Úchylák."

K videu pridal aj výstižný popis. „Preto si vždy ráno hovorím: "Len nenabúrať". Inak všimnite si ako stiahnem inštinktívne brucho... lebo mám ranný posed ako Kung Fu Panda,“ napísal. Pod príspevkom sa začali hromadiť komentáre od známych ľudí. „Neboj sa... nebol by si pre okolie ÚCHYLÁK. Bol by si ÚCHYLÁK S MALÝM CHLAPCOM... a to je o level vyššie!" reagoval napríklad Ivo Ladižinský.