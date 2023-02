Misska Krajčírová rieši svadbu: Blíži sa to, ale... Komplikácie!

BRATISLAVA - Pomaly to bude rok, čo bola Miss Slovensko 2012 Kristína Krajčírová požiadaná o ruku. Ako nám prezradila, svadbu už intenzívne rieši, ale do roka a do dňa sa to nestihne.

Bývalá miss Kristína Krajčírová je už 9 mesiacov mamou malého Jakubka. Jeho otec ju požiadal o ruku koncom marca 2022 a kráska už intenzívne rieši svadobné prípravy. „Áno, blíži sa to,” potvrdila pre Topky.sk.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram KK

Do roka a do dňa od zásnub to však nebude. „Nie, keďže som rodila, dali sme si trochu viac času, to by sme nestihli,” povedala nám. A zatiaľ nie je v takom pokročilom štádiu, že by mala vybavený termín a miesto. „Je komplikované takéto veci riešiť pri malom dieťati, či už matriku, tortu, pozvánky... Aj ženy bez detí toho majú dosť, keď sa idú vydávať,” poznamenala Kristína.

Zatiaľ teda len zisťuje, kde sa čo dá zariadiť a zohnať. A svadobnú róbu tiež ešte nemá. „Šaty nemám ešte. A ja som veľmi vysoká, čiže je komplikované len tak niečo objednať z internetu,” povzdychla si. Ale predstavu o svadbe, samozrejme, už má. „Bude to menšia svadba, bez nejakých tradícií, keďže ja za ne nie som, ani priateľ, bude to také voľnejšie, aby sa ľudia zabavili,” prezradila Topkám. Nuž, nech už prípravy trvajú akokoľvek dlho, isté je, že z tejto ženy bude nádherná nevesta.