Dcéra slovenských hercov na Markíze: Pred kamerami rieši PRVÝ SEX… Čo na to RODIČIA?!

BRATISLAVA - V novom markizáckom seriáli Chatári sa od jesene televíznym divákom ukazuje aj mladá herečka Martina Kapráliková (16). Zdá sa, že talent zdedila po svojich známych rodičoch, a to hercoch Michaele Kaprálikovej (43) a Martinovi Kaprálikovi (46). Hoci je ešte neplnoletá, na pľaci sa musela popasovať aj s otázkou prvého sexu. Ako to má v reálnom živote?

V mnohých prípadoch deti známych hereckých rodičov zdedia aj umelecké gény a potom je už len na nich, či svoj talent, ktorý im bol daný, budú aj rozvíjať. Jasným príkladom toho je aj začínajúca herečka Martina Kapráliková, ktorá už od malička ide v šľapajach svojej mamy a otca.

Hoci ich na televíznych obrazovkách až tak často nevidno, ich hlas je nenapodobiteľný a sú bezpochyby majstri vo svojom obore a okrem divadla sa naplno venujú dabingu rovnako, ako aj ich spomínaná dcéra. Michaela Kapráliková a Martin Kaprálik sa môžu tešiť, že svojmu dieťaťu odovzdali do vienka aj umelecké nadanie, čoho dôkazom je aj to, že mladá Kapráliková momentálne hviezdi v markizáckom seriáli Chatári.

S Kaprálikovcami sme sa spojili a zaujímalo nás, ako vnímajú svoju dcéru pred kamerou. A hoci je Martinka neplnoletá, padla aj pikantná otázka k prvej láske, ktorou si herečka musela prejsť v novom projekte, kde hrá postavu zamilovanej Aničky.

„Maťa v divadelnom prostredí vyrastala. Dabovať začala v 4 rokoch, takže by nás asi prekvapilo, keby robila niečo iné. A čo sa týka intímnej témy, brali sme to s nadhľadom a nemali sme žiadne obavy. Zahrala to veľmi vtipne a s mužom sme sa na tom pobavili,“ poznamenala dabingová režisérka a herečka Michaela Kapráliková v rozhovore pre Topky.sk

My sme vyspovedali aj samotnú Martinu, ktorá nám priblížila svoju rolu a prezradila aj to, či už mala s láskou dočinenia. „Ako 16-ročná hrám postavu zamilovanej Aničky, ktorá má 14 a rieši svoje vzťahové problémy, taktiež hádky, nezhody, dôveru, no a jednou z tém je aj prvý sex,“ začala nesmelo náš rozhovor mladá herečka.

„Priznám sa, že keď som si prečítala celý scenár a videla to, tak som bola prekvapená, ale keďže sa vo svojom živote snažím zostať nad vecou, tak som do toho šla a neváhala. Je to pre mňa moja azda jedna z najväčších postáv pred kamerou. Musela som vystúpiť tak trochu zo svojej komfortnej zóny a nájsť si k nej cestu, keďže je iná ako ja. Vo svojom osobnom živote som chlapca ešte nemala, tak to bola pre mňa výzva. Aj keď zo začiatku som si to nevedela predstaviť, myslím si, že nakoniec to dopadlo fajn a na pľaci sme sa dosť nasmiali,“ zdôverila sa nám Martina o natáčaní aj o svojom intímnom živote.

Herečka má na lásku ešte naozaj čas... Zatiaľ si užíva natáčanie a okrem herectva sa venuje aj spevu a skladaniu vlastných skladieb. A už čoskoro jej vyjde nový videoklip, kde si zahrala aj so svojím hereckým kolegom a partnerom z pľacu Matejom Landlom mladším. Či to medzi nimi iskrí, si môžete premiérovo pozrieť u nás už v túto stredu večer v skladbe Nevinná.