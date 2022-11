Deti známych Slovákov to dali DOKOPY: Nová NEVINNÁ láska na obzore? VIDEO ako dôkaz!

Galéria fotiek (10) Martina Kapráliková a Matej Landl mladší v novom videoklipe Nevinná

Zdroj: Tomáš Suchánek

BRATISLAVA - Ona je dcérou slovenských dabingových hercov a on zase synom známeho umelca. Reč je o 16-ročnej Martine Kaprálikovej a Matejovi Landlovi (18) mladšom. Spoločne hrajú v markizáckom seriáli Chatári, kde riešia témy prvých vzťahov, lásky a sexu. Medzi tínedžermi to na pľaci iskrí. A my vieme čosi viac...