Smolné dni manželky markizáka Kovačiča: Hanzelovú najprv napadla osa, potom si to odnieslo jej auto!

BRATISLAVA - Keď sa darí, tak sa darí. To si môže so sarkazmom povedať aj reportérka Zuzana Kovačič Hanzelová (32). Tá mala totiž dva dni po sebe smolné. Vo štvrtok si ju vyhliadla nepríjemná osa, ktorá sa rozhodla, že blondínka je dobrý objekt na zaútočenie a v piatok popoludní si to odnieslo jej auto.

Manželka markizáka Michala Kovačiča, ktorá sa ako reportérka venuje najmä politickým témam, skutočne nemala posledné dva dni nudné. Vo štvrtok sa totiž stala „obeťou" útočiacej osy. „Inak teda, mám aj nepolitické správy. Vletela mi do šiat osa. Dopadlo to takto," napísala Zuzana do príbehu na Instagrame, v ktorom mala odfotený gél proti štípancom a tabletky proti alergii.

Vo štvrtok Zuzanu Hanzelovú poštípala osa. Zdroj: Instagram Z.K.H.

Ani piatok pre ňu nebol najšťastnejší. Popoludní sa jej stalo totiž to, prečo by mnohí muži len prikyvovali na vyjadrenie, že ženám do rúk nepatrí vodičák. No pravda je, že toto sa môže stať aj chlapom. „Čo lepšie človek môže robiť v piatok, ako šuchnúť auto," napísala Hanzelová. Podľa ďalšieho záberu bola evidentne jedinou vinníčkou ona. „Aj by som povedala mal by si vidieť toho druhého, ale nie je to tak," dodala reportérka, ktorá si oškrela bok auta.

V piatok si oškrela auto. Zdroj: Instagram Z.K.H.