Mrazivé PRIZNANIE slovenskej moderátorky: Opísala svoje najťažšie chvíle... Rozmýšľala nad UKONČENÍM života!

Duševné zdravie je naozaj dôležitou súčasťou našich životov. Niektoré životné situácie zvládame, s inými si zas akosi nevieme poradiť a vtedy je dobré vyhľadať pomoc odborníka.

Včera sa aj moderátorka Katarína Balážiová zverila svojim fanúšikom na sociálnej sieti, že si prešla naozaj neľahkým obdobím. „Dosť významnú časť môjho života som zápasila so svojím vnútorným nastavením. A za mnohými usmiatymi fotkami bol v skutočnosti plač, pocit bezmocnosti, bezcennosti a zúfalstva,“ začala svoju vnútornú spoveď Becca.

„Boli obdobia, kedy som vo svojom vnútri cítila nekonečné prázdno, do ktorého sa vonkajší svet prejavil iba v nejasných ozvenách. Myšlienky na to, že existuje iba jeden možný koniec, prichádzali na etapy. Tiež som žila vo vzťahu, kde som nemala hodnotu a moja prítomnosť bola vnímaná ako dobrovoľná pracovná sila. Donekonečna som sa snažila urobiť niečo viac a dúfala, že potom si kúsok lásky a pozornosti zaslúžim,“ popísala moderátorka svoje najťažšie chvíle, kedy prišla do takého štádia, že rozmýšľala aj nad samovraždou.

Jej výpoveď nás natoľko šokovala, že sme sa ju rozhodli skontaktovať a povedala nám k tomu viac.

„To obdobie nazývam obdobím temna. Ak človeka bolí duša alebo prežíva náročné obdobie, myšlienka na samovraždu sa môže objaviť u každého, nie je to nič neobvyklé, to hovoria aj odborníci. Myšlienka príde aj odíde. Moje myšlienky sa však opakovali a vtedy som si uvedomila, že sa nachádzam na nebezpečnom mieste a že musím vyhľadať odbornú pomoc,“ zdôverila sa Topkám moderátorka.

Našťastie pochopila, že siahnutie si na život nie je riešením. Začala s tým zápasiť a tento neľahký boj s temnými silami zdolala tak, že vyhľadala odbornú pomoc, podstúpila terapiu a krok po krôčiku zdolávala prekážky. A nakoniec sa stala víťazkou. „Apelujem aj na ľudí, ktorí sa nachádzajú na temných miestach, aby so svojimi myšlienkami nezostávali sami,“ dodala Becca.

Tak, ako správne podotkla, pomoc skutočne existuje a aj jej príbeh je jasným príkladom toho, že z nepríjemných vecí sa dá dostať a nič nie je stratené.