Premiéra plná prominentných DETÍ: Schindlerovej RODINKA a Orviská ako PESTÚNKA!

BRATISLAVA - V jednom z bratislavských kín sa včera večer uskutočnila premiéra už druhej časti fantazijnej rozprávky s názvom Princezná zakliata v čase. Prilákala viacero známych tvárí a tentokrát si prišli na svoje aj ich ratolesti. Nechýbala Martina Schindlerová (34), ktorá prišla takpovediac s rodinkou. No celková pozornosť sa obracala na moderátorku Alexandru Orviskú (39) s detičkami. Počkať, koľko ich tam má?

Deti milujú rozprávky a včera sa do filmového sveta zapísala ďalšia z nich, a to Princezná zakliata v čase 2 od režiséra Petra Kubíka. Jeho filmový počin plný mágie a efektov v snahe inšpirovať sa veľkofilmami, ako je Harry Potter či Doctor Strange, si prišli vychutnať aj prominentné páry. Tie tentokrát so sebou zobrali aj svojich potomkov.

Galéria fotiek (18) Martina Schindlerová s dcérou Maťkou, s priateľom Marcelom a s jeho dcérou Zojou

Zdroj: Ramon Leško

Medzi pozvanými sa ukázala aj slovenská speváčka Martina Schindlerová, ktorá vyvetrala nielen svojho nového priateľa Borisa, ale taktiež aj svoju dcéru a menovkyňu Martinku. Tá medzi dospelákmi nezostala sama, partner jej mamy priviedol svoju najmladšiu dcéru Zoju, a tak sa určite baby mali o čom rozprávať.

Na slávnostnej premiére nechýbala ani jedna z hlavných predstaviteliek z filmového plátna, herečka Natália Germáni. Tá mala plné ruky práce s rozhovormi, a tak svoju dcérku Zunu zverila na chvíľu do rúk moderátorke Alexandre Orviskej. Tá je bývalou partnerkou hudobníka Martina Valihoru, za ktorého sa Natália pred pár dňami vydala.

Galéria fotiek (18) Natália Germáni

Zdroj: Ramon Leško

Každopádne, moderátorka so o jej malú Zunu patrične postarala a zatiaľ čo jej skutočná mama bola na roztrhanie, tak ju jej "pestúnka" v nákupnom centre doslova povozila. Ak by ste čakali detský kočík, tak ste na omyle. Alexandra svojho synčeka Jonatána a malú Zunu, mimochodom tiež možno budúcu herečku, keďže si zahrala na chvíľku v spomínanej rozprávke, posadila do nákupného vozíka a decká mali o zábavu postarané.

Galéria fotiek (18) Alexandra Orviská so synom Jonatánom a s dcérkou herečky Natálie Germáni Zunou

Zdroj: Ramon Leško

Neboli to však jediné prominentné ratolesti, ktoré sa v kine objavili. Kto ďalší si prišiel užiť rozprávku, sa dozviete v našej galérii nižšie.