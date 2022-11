TAJNÁ SVADBA slovenskej herečky: ÁNO českému kolegovi a sťahovanie do Prahy!

PRAHA - Mladá slovenská herečka maďarského pôvodu Judit Bárdos (34) donedávna mala priezvisko, ktoré vystihovalo jej korene. To však je už minulosťou, keďže sa v tichosti vydala za českého kolegu a kvôli nemu sa aj presťahovala do Prahy. Tomu sa povie láska a obeta zároveň.

Je úspešná, talentovaná a navyše má sexi medzierku medzi zubami. Nemôže to byť nikto iný ako slovenská herečka Judit Bárdos, ktorá má za sebou už viacero postáv vo vyše 20 filmoch a taktiež seriáloch. Režiséri ju radi obsadzujú. Najnovšie ju môžete vidieť v trojdielnej minisérii s názvom Kráľ Šumavy, Fantóm temného kraja, ktorú si viete exkluzívne pozrieť na Voyo už 9. decembra.

Galéria fotiek (14) Judit Bárdos na premiére novej minisérie Kráľ Šumavy

Okrem tejto seriálovej novinky má mladá kráska vo svojom živote dosť zásadnú zmenu. V tajnosti sa totiž vydala za svojho partnera, kameramana Miloslava Pecháčka, ktorému povedala svoje áno u našich susedov Čechov. A hneď si aj zmenila meno. „Moje nové meno je Judit Pecháček,“ priznala brunetka pre markiza.sk.

Herečka sa však nevzdala len svojho mena za slobodna, ale takisto sa kvôli láske presťahovala do Prahy. No, čo by ste nespravili pre svoju spriaznenú dušu... Mladomanželom gratulujeme a prajeme všetko dobré.

