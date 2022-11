Rozvedený Batthyány je opäť zamilovaný: Pozrite, zbalil túto mladšiu kočku!

V istom bratislavskom nákupnom centre sa včera v podvečerných hodinách uskutočnila predpremiéra komédie Superžena. Pozvanie do kina prijalo mnoho známych tvárí zo slovenského i českého šoubiznisu.

Od susedov zavítala na Slovensko Táňa Dyková spolu so svojím manželom Vojtom. Zaľúbencom to neskutočne pristalo! Neboli však jediní. Všetku pozornosť pri príchode na seba strhol herec Peter Batthyány známy z jojkárskeho počinu Mafstory. Do kina sa patrí chodiť vo dvojici, a tak to neporušil ani samotný herec, ktorý prišiel v spoločnosti neznámej ženy.

Ako sme mohli vidieť, ich vrúcne dotyky a pohľady plné lásky naznačovali, že neznáma žena bude jeho nová partnerka. Vyzerá to tak, že na Banána sa konečne usmialo šťastie v láske. Donedávna sa herec v spoločnosti objavoval len so svojou dcérou, ale zrejme usúdil, že je vhodný čas ukázať svetu aj novú krásnu priateľku. A tak si spolu prišli užiť slovenský kinematografický počin. Pozrite, ako im to spolu pristane!

Galéria fotiek (2) Peter Batthyány s partnerkou

Zdroj: Ján Zemiar

Pred pár rokmi si však prechádzal naozaj ťažkým obdobím, keďže boli s manželkou Dagmar v rozvodovom konaní. Ich vzťah stroskotal po dlhých 20 rokoch. Z predchádzajúcich manželstiev má herec dcéru Petru a syna Matúša.

