Farmári sa OŽRALI pod obraz: Nechutné ORGIE, zvracanie do postele a... Preboha, táto vyštartovala po FAŠIANGOVI!

Ten počas večera na Farmu pri príležitosti Halloweenu doslova docvála. Marek totiž príde hodnotiť kostýmy súťažiacich, a tak si jeden pripravil aj on sám. Na statok sa dostaví na koni, ktorý je súčasťou jeho masky strašidelného kovboja. Súťažiach vyzval, aby mu predviedli svoje kostýmy a on potom vybral ten najlepší.

Galéria fotiek (5) Zdroj: TV Markíza

Do oka mu najviac padla Dagmar Kubinová ako Harley Quinn, ktorú v rámci možnosti znázornila pomerne verne. A Marek sa nenamáhal tváriť, že mu Dagi a zrejme aj jej dosť odhalené vnady, ktoré pyšne pretŕčala v rozopnutej blúzke, nestáli za pozornosť. „Tvoj kostým síce vôbec nevnímam..." povedal so smiechom Michalovi, ktorý s Dagmar prišiel v páre ako jej Joker.

No a bolo vidno, že blonďavej Češke sa po jeho slovách zapálili lýtka a nabrala o čosi väčšiu odvahu. „Som obyčajný chlap. Harley Quinn, si to ty,” vyhlásil Marek víťazku. A keď sa jej spýtal, čo si myslí, že vyhrala, s laškovným úsmevom a bez ohľadu na svojho partnera Michala okamžite zareagovala. „Teba?” šplechla bez hanby moderátorovi, ktorý má doma partnerku a malú dcérku.

Galéria fotiek (5) Zdroj: TV Markíza

Dagmar sa totiž vôbec netají tým, že na Mareka má slabosť. Odlepiť sa od neho nechcela, ani keď počas párty zamával na odchod. Prsnatá blondínka sa na neho zavesila a pišťala, aby ešte prišiel. „Ja som úplne happy, pretože proste Marek je Marek a je to proste krásny chlap,” vyznala sa pred kamerou. A mala šťastie že ju nepočul Michal.

Galéria fotiek (5) Zdroj: TV Markíza

Tomu potom úplne stačilo to, čo na vlastné oči videl. Žúrka sa totiž zvrhla na slušné orgie. Teda, od slušnosti to malo veľmi ďaleko a svoje by o tom vedela porozprávať práve Dagmar, ktorá si neustriehla jazyk. A to doslova. Na Farme totiž došlo k "oblizovačkám", a to úplne mimo párov, ktoré tam vznikli, čo bolo mnohým proti srsti a stali sa príčinou následných konfliktov a hádok. Nehovoriac o tom, že v spoločnej spálni prišlo k ďalšej apokalypse. Jeden z farmárov to prehnal tak, že sa počas spánku vyvracal do postele.

Kto sa odviazal, kto koho bozkával a koho zvratky skončili na matracoch, uvidíte už dnes večer na Markíze a veru... Niečo takéto Farma už dlho nezažila!