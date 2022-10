Vémolova MILENKA pritvrdila: Chce si to ROZDAŤ s Lelou v ringu?!

PRAHA - Populárna šou u našich susedov Čechov, kde si to známe tváre rozdávajú v ringu, sa teší veľkej obľube. Padlo už aj meno milenky Karlosa Vémolu (37) a pornoherečky Hany Džurbanovej alias Riky Fane. S kým by najradšej vstúpila do klietky a zápasila?

V posledných dňoch sa vo veľkom hovorí o tom, že zápasník Karlos Vémola zahýbal svojej žene Lele Vémolovej s len 18-ročnou bývalou superstaristkou Hanou Džurbanovou, ktorá sa rozhodla živiť svojím telom ako pornoherečka Rika Fane. Práve ona po Karlosovom zapieraní verejne vystúpila a rozhovorila sa o detailoch ich vzťahu. A zdá sa, že pornohviezda nemá stále dosť a slávu si chce užívať aj naďalej.

Najnovšie sa Rika objavila na veľkolepej šou v stovežatej Prahe, kde sa známe tváre, influenceri, youtuberi a mnohí kontroverzní ľudia stretávajú v zápasníckom ringu. A znovu si tak trochu rypla do Terminátorovej ženy.

Hana Džurbanová alias Rika Fane

Napriek tomu, že už údajne nechcela hovoriť o tejto kauze, neudržala sa a z jej úst opäť padlo meno bývalej slovenskej playmate Lely Vémolovej. A to v odpovedi na otázku portálu extra.cz, a kým by si to ona rada rozdala v ringu. „Veľa fanúšikov by chcelo vidieť mňa a Lelu, ale každopádne mierim trochu inam,” odpovedala ironickým tónom.

Blondínka si bezpochyby vychutnáva pozornosť, len ako sa hovorí – nič netrvá večne. Uvidíme, koľko toho ešte namúti vo vodách šoubiznisu.