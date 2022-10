Knechtová priznala ŤAŽKÉ DEPRESIE: Ten pocit prirovnala k SMRTI… Museli jej nasadiť lieky!

Známa slovenská speváčka Katarína Knechtová napriek sláve a mnohým oceneniam za jej hudobné počiny si nie vždy prechádzala takzvanou ružovou záhradou.

V hudbe často experimentuje, a tak sa často stretla aj s nepriaznivými ohlasmi od fanúšikov. No snaží sa nezaťažovať si tým zbytočne hlavu, najmä nie potom, čím si v minulosti prešla. „Stala sa mi taká vec, že som chytila panický atak. Ono to v podstate vyznieva aj trošku smiešne, lebo kto už v šoubiznise nemá depresiu alebo panické ataky, akoby v ňom ani nebol, ale teda mne sa stala taká nepríjemná vec, že som mala vyjsť na pódium a zrazu som chytila takú paniku a bála som sa, že toto sa už nikdy v živote nepodarí, že som s hudbou skrátka skončila, lebo to nedokážem. To je niečo v zmysle, že vstúpim na pódium a zo­mriem,“ priznala sa v nočnej Pyramíde Rádia Slovensko k ťažkým depresiám a panickým stavom, ktoré prirovnala speváčka až k smrti.

Dokonca sa jej tieto nepríjemné momenty zo života stále držia v hlave. „Doteraz mám problém s tým, že keď som na nejakom živom televíznom prenose, ešte sa mi vracajú tieto spomienky,“ prezradila Katarína.

Dospelo to až do takého štádia, že jej musela byť nasadená liečba v podobe terapií aj liekov. Našťastie sa jej stav zlepšil. „Pomohli mi lieky. Musela som sa chvíľu liečiť. Mozog si tieto situácie tak pamätá a stále vám ich vracia, že sa to inak ako terapiou nedá vyriešiť… Ale dnes už je to v pohode. Ak by sa to neporiešilo, už by som nespievala, takže vďaka Bohu za to,“ poznamenala speváčka, ktorá je už z najhoršieho vonku.