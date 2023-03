Slovenská speváčka NENÁVIDÍ narodeniny: Dostala SVIŇU!

BRATISLAVA - Narodeniny zvyčajne pre mnohých znamenajú šťastný deň, ktorý je spojený s veľkou oslavou - ideálne so svojimi najbližšími a priateľmi. No zdá sa, že slovenská speváčka Katarína Knechtová (42) to vidí inak.

Deň, kedy sme sa narodili, by mal byť pre nás výnimočný a rozhodne by sme ho mali patrične osláviť. Veď predsa táto udalosť je len raz do roka a viaže sa s naším životom. No nájdu sa aj takí, ktorí by ho zjavne najradšej prehliadli. A veru aj z radov známych tvárí. Jasným príkladom je aj slovenská speváčka Katarína Knechtová, ktorá mala včera 42 rokov.

Galéria fotiek (8) Zdroj: Jan Zemiar

Na svojej sociálnej sieti sa vyznala, že oslavy narodenín nemá v obľube. „Dnes mám narodeniny. Nemám tento sviatok rada, poviem, ako je,“ priznala sa speváčka, čím dala najavo, že evidentne neznáša tento deň a na všetky ceremónie okolo neho si vôbec nepotrpí. No aj napriek tomu sa jej nespočetné množstvo blahoželaní od jej fanúšikov hlboko dotklo.

Galéria fotiek (8) Katarína Knechtová na svoje narodeniny

Zdroj: Instagram K.K.

„Vďaka vám som dnes pocítila, ako veľmi ma máte radi a že to, že som, má zmysel. To dievčatko na fotke je dnes žena, ale tá žena si toto dievčatko stále nosí v sebe,“ poznamenala Katarína, ktorá zverejnila aj rozkošnú fotku z detstva.

No okrem nej sa pochválila aj darčekom. Na zábere vidieť hudobníčku, ako drží v rukách sviňu, teda lepšie povedané tortu v tvare prasiatka.

Pripájame sa ku gratuláciám a speváčke za celú redakciu prajeme hlavne veľa zdravia.