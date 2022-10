Drsný NÁKLAD Prachařovi od bývalky: Má sa starať o dcéru, ale je na Maledivách… Vždy to bol KOK*T!

PRAHA - Bývalá manželka Jakuba Prachařa (39) je známa tým, že si servítku pred ústa nedáva. A najnovšie Agáta Hanychová (37) pred celým národom povedala niečo, za čo jej ex urobí veľkú scénu. Po rozvode totiž súd rozhodol, že dcéru Miu (5) budú mať v striedavej starostlivosti. Aktuálne by sa o ňu mal starať otec. No namiesto toho je na Maledivách. Tmavovláska jeho starostlivosť zhrnula nasledovne - vždy to bol kok*t!

Agáta o citlivej téme prehovorila v živom vysielaní na sociálnej sieti Instagram. „Čo ma vytočilo, je to, že my si odovzdávame Miu - áno, podľa súdu by to malo byť tak, že si ju odovzdajú rodičia medzi sebou, alebo že ja ju dám do škôlky a otec si ju zo škôlky vyzdvihne - ale my sme si tak nejako vychádzali v ústrety a občas to fungovalo a občas nie... Ale predstava toho, že zistím, že Miin otec je na Maledivách a Miu má už 4 dni a z tých 4 dní ju uvidí akurát v sobotu na 2 hodiny, ma vážne vytočí,“ povedala bez servítky Hanychová.

Podľa jej vlastných slov rešpektuje, že tento týždeň je určený na to, aby bol s Miou otec, no zároveň si myslí, že ak má práve tento týždeň za ňu zodpovednosť, nemal by opúšťať Českú republiku. „Keď som bola v nemocnici, napríklad, bolo to práve v týždni, kedy som mala dávať pozor na Miu, tak ju strážila babička. Ale to, že ja by som, keď mám mať Miu, odišla do prdele na dovolenku, tak to by som nikdy v živote neurobila. A neurobila som to,“ prízvukovala Agáta.

Miu začiatkom týždňa prišla vyzdvihnúť pestúnka. S tým vraj nemá absolútne žiaden problém. No nemyslela si, že dôvodom je fakt, že otec nie je doma. „Tak ma to veľmi mrzí, lebo ja som doma, on to veľmi dobre vie. Ja mu vždy píšem, že ju môže dať mne - nikdy sa to nestalo. Radšej ju dá pestúnke, ako by ju dal vlastnej matke. A to je len honenie pinďúrov týchto chlapov, s ktorými ste sa rozviedli. Nič iné za tým nie je,“ zhodnotila drsne známa Češka.

No napriek všetkému situáciu nechce riešiť cez súd, aby na to nedoplatila práve Mia. „Jednoducho, baby, musíme sa držať a keď budú mať tie naše deti 13, tak povedia, že nechcú byť s pestúnkou, ale chcú byť s mamou. Ale pritom Mia chodí k otcovi rada, preto ja nechcem ísť do žiadneho konfliktu. Ale odísť na Maledivy a nechať tu dieťa po babičkách, pestúnkach, keď zaň máš mať zodpovednosť, tak mi to príde hrozné,“ pokračovala Hanychová.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Instagram A.H.

A na záver už jej ústa nemali absolútne žiaden filter. „Vy si tu možno pána Prachařa vykresľujete, že je to úžasný otec, ale nie je. A vždy to bol kok*t, takže týmto končím živé vysielanie,“ zahlásila Agáta. To, s kým je malá Mia, si vraj musela zisťovať sama po tom, čo zistila, že sa Jakub nenachádza v Česku.

„Ja samozrejme viem, kde je Mia, je s Danou (Prachařova mama, pozn. red.), ale Dane som musela volať ja. S Danou mám pekné vzťahy. Ani to nie je tak, že by mi Jakub oznámil, že je na tých Maledivách, bolo mi to poslané z Instagramu jeho priateľky. On mi neberie telefóny, keď má mať Miu, ani mi nenapíše, či ju vyzdvihol v škôlke. Je to fakt strašné a neurobíme s tým nič. Musíme byť akurát tak statočné,“ dodala.