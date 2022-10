Bagárová a Cristovao po 11 rokoch opäť SPOLU: Fanúšikovia celí bez seba… Stará láska nehrdzavie!

BRNO - Prvýkrát sa ukázali spolu na verejnosti počas speváckej šou Československej Superstar a od tej doby sa v ich životoch toho veľa zmenilo. Reč je o spevákovi Benovi Cristovao (35) a speváčke Monike Bagárovej (28), ktorí kedysi boli do seba zaľúbení a tvorili pár. Ich fanúšikovia ich doslova žrali, no v roku 2012 oznámili rozchod. A teraz po 11 rokoch sa fanúšikom opäť ukázali pokope. opäť spolu.

Písal sa rok 2009, keď sa na televíznych obrazovkách v speváckej šou Superstar objavili ako súťažiaci v tom čase len 15-ročná Monika Bagárová a o 7 rokov starší Ben Cristovao. Súťaž ich natoľko spojila, že pred 11 rokmi tvorili pár – ich fanúšikovia im to priali a boli z ich vzťahu nadšení.

Žiaľ, v roku 2012 oznámili rozchod a každý si išiel po svojom. Od tej doby sa v ich životoch toho veľa zmenilo. Včera však opätovne vzišla iskrička nádeje, že by to znovu mohli dať dokopy, keď pridali na sociálnu sieť príspevok, ako sú spolu a vysmiati od ucha k uchu. Ich cesty sa opäť stretli, tentokrát pracovne, no ich sledovatelia vytvárajú rôzne konšpirácie a sú celí bez seba, že ich vidia bok po boku.

„Po 11 rokoch robíme na songu,“ napísal hudobník pod ich spoločnú fotku z nahrávacieho štúdia. No ich priaznivcom to aj tak nedalo a ich spoločný záber hneď spustil lavínu komentárov typu: „Neviem prečo, ale hneď, ako som vás videla spolu na fotkách, videu, niečo mi hovorí, že to možno znovu zaiskrí, ako sa hovorí – stará láska nehrdzavie a teraz sú aj starší, rozumnejší celkovo. Veľmi by k sebe pasovali,“ napísala jedna z ich sledovateliek a v podobnom duchu boli aj ďalšie komentáre.

Zdá sa, že nostalgia z ich vzťahu zasiahla viacerých a ako sa hovorí, nikdy, nehovor nikdy. Uvidíme, čo nám tento párik prinesie. Zatiaľ to však bude len spoločný song, ktorého sa fanúšikovia už nevedia dočkať.