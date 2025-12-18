Asociácia pacientov kritizuje novelu zákona o úhrade liekov: Vidia v nej zásadné riziká, predkladá viaceré pripomienky

BRATISLAVA - Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP) vidí v súvislosti s novelou zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov zásadné riziká v oblasti zúženia prístupu k inovatívnym liekom, diskriminácie pacientov s chronickými ochoreniami, ohrozenia právnej istoty a predvídateľnosti systému, ale aj v oblasti prenosu nákladových úspor na pacienta. Asociácia preto k návrhu predkladá viaceré pripomienky.
„AOPP preto žiada Ministerstvo zdravotníctva SR a tvorcov legislatívy, aby prehodnotili zásadné dosahy na pacientov, doplnili chýbajúce analýzy sociálnych a medicínskych dosahov a zabezpečili súlad zákona s ústavnými právami a princípmi ochrany zdravia. (...) AOPP je pripravená viesť konštruktívny dialóg a prinášať odborné riešenia, ktoré zabezpečia finančnú udržateľnosť, ktoré nebudú ohrozovať životy a zdravie pacientov,“ uviedla prezidentka AOPP Mária Lévyová. Pripomienky asociácie sa týkajú najmä dôsledkov navrhovaných zmien v oblasti úhrad liekov a dietetických potravín, výnimkového režimu úhrad liekov, ako aj úprav o hlasovacích právach pacientov v kategorizačných komisiách a radách.
AOPP upozorňuje, že navrhované zmeny mechanizmov referencovania a plošného znižovania úhrad môžu spôsobiť stiahnutie špecializovaných dietetických potravín z trhu, čo môže viesť k ohrozeniu zdravia a života. Sprísnenie kritérií na posudzovanie klinického prínosu a nákladovej efektívnosti zas môže podľa asociácie v praxi znamenať, že viacero nových liekov nebude dostupných v úhradovom systéme. „Zásadným problémom je nastavenie parametrov tak, že aj klinicky prínosné liečby môžu byť z procesu vylúčené,“ priblížia Lévyová.
Varovania asociácie k novele
Asociácia poukazuje aj na riziko diskriminácie pacientov s chronickými ochoreniami, keďže kritériá hodnotenia sú podľa návrhu orientované najmä na prežívanie. To podľa Lévyovej nereflektuje charakter mnohých diagnóz, pri ktorých je primárnym cieľom spomalenie progresie, udržanie funkčnosti alebo zmiernenie symptómov, napríklad u pacientov s autoimunitnými, neurologickými či gastroenterologickými ochoreniami.
AOPP tiež varuje, že namiesto systémových opatrení novela v niektorých segmentoch prenáša bremeno úspor najmä na osoby, ktoré sú existenčne odkázané na dietetické potraviny a inovatívne lieky. Pre mnohých pacientov pritom podľa nej môže ísť o jediné dostupné formy liečby. Navrhované ekonomické a cenové mechanizmy považuje asociácia za neprimerane reštriktívne, neudržateľné z pohľadu praxe, s potenciálne závažným dosahom na najzraniteľnejších pacientov.
Navrhované zmeny k liekom a právam pacientov
V súvislosti s liekmi na výnimku AOPP navrhuje zachovať hranicu klinického prínosu minimálne tri mesiace, zaviesť porovnanie účinku lieku oproti najvhodnejšej dostupnej liečbe, nie iba „jedinej možnosti“, zabezpečiť, aby finančná situácia zdravotnej poisťovne nebola zákonnou prekážkou úhrady nevyhnutnej liečby, ako aj umožniť flexibilné prekročenie limitov v mimoriadnych prípadoch, viazané na medicínsku nutnosť. „V súčasnom znení návrh zakladá extrémne reštriktívne podmienky, ktoré by v praxi obmedzili prístup pacientov k inovatívnym terapiám. To je v rozpore so zásadou rovnosti, ako aj s cieľom zlepšiť dostupnosť modernej liečby,“ poznamenala Lévyová.
Asociácia zároveň navrhuje upraviť obmedzenia hlasovacích práv pacientskych zástupcov v kategorizačných komisiách a radách. Pacienti podľa nej musia mať plnohodnotný hlas pri rozhodovaní. AOPP požaduje zaviesť hlasovacie právo pre pacientskych zástupcov a doplniť ustanovenia objektívnym mechanizmom - čestným vyhlásením o nezávislosti a vylúčení konfliktu záujmov.
Pripomienkovanie novely o liekoch
Návrh novely zákona zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Zefektívniť by sa mal manažment vstupu nových liekov na trh, dostupnejšie by mali byť lieky pre deti a pacientov so závažnými ochoreniami a upraviť by sa mali aj podmienky úhrady liekov na výnimku. Návrh novely prináša aj opatrenia na zníženie nelegálneho reexportu, na zachovanie liekov v úhradovom mechanizme či na zabezpečenie kriticky nedostupných liekov.