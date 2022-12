Bagárová po rozchode s otcom svojej dcéry: OPÄŤ ZAMILOVANÁ... Zbalila podnikateľa!

Od definitívneho rozchodu Moniky Bagárovej s MMA zápasníkom Makhmudom Muradovom prešli len štyri mesiace. Prvý krach oznámili už minulý rok na Vianoce, kedy otec Ruminky trávil viac času vo svojom rodnom Uzbekistane. Rodinná idylka sa však nekonala dlho. Ich vzťah druhú krízu nezvládol. Po polroku speváčka oznámila definitívny rozchod.

Ako sme vás v tom čase na Topkách informovali, Monika mala zápasníkovi prísť na početné nevery. Tie mu už nedokázala odpustiť. Momentálne ich spája len spoločná dcérka Rumia. Tá svojej maminke denne prináša úsmev na tvári. Aj keď posledné mesiace porotkyňa SuperStar prežívala náročné chvíle, vyzerá to tak, že je opäť zamilovaná.

Galéria fotiek (3) Monika Bagárová, Makhmud Muradov

Dlho sa šepkalo, o možnom vzťahu Moniky a finalistu SuperStar Bena Cristovaa. V tom čase, keď zverejnili na sociálnu sieť ich fotografiu, pracovali na spoločnej piesni. Hudobníkovi to tiež išlo aj s jej dcérkou, čo by malo byť pre dobrú maminu smerodajné. Priali si to aj ich fanúšikovia, ktorí im v komentároch písali, že to možno medzi nimi znovu zaiskrí. To sa však nestalo.

Po boku Moniky má byť sčista-jasna iný muž. Česká redakcia Extra.cz priniesla informáciu, že po ubolenom rozchode má novú známosť. Má ním byť 31-ročný podnikateľ s menom Leonardo žijúci v Karlových Varoch. Portálu to potvrdil taktiež zdroj z okolia Bagárovej.

„Je to veľmi vážne. Monika je zamilovaná až po uši. Už prišlo aj na zoznámenie s rodičmi,“ prezradil. Monika sa s novým partnerom začala objavovať už aj v spoločnosti. Je zrejmé, že tento rok bude mať speváčka Vianoce plné lásky a pokoja. Jej vysnívaná predstava o fungujúcej rodine sa stáva pomaly, ale isto skutočnosťou.