Jojkárska párty plná odhalených brušiek a... Moderátorka ukazovala čipkovanú podprsenku!

Nová streamovacia platforma televízie Joj včera odela všetkých pozvaných do farieb svojho loga. Známe tváre tak vytiahli zo svojho šatníku kúsky v odtieňoch modrej, fialovej a ružovej. Neboli to však jediné tóny, ktoré sa niesli krásnym industriálnym priestorom, kde sa konala Jojplay párty.

V znamení dúhy a inakosti boli ladené aj doplnky vplyvom poslednej tragickej udalosti LGBT+ komunity. Na veľkolepej, hravej párty sa dúhové stužky rozdávali hneď pri vstupe a aj takýmto spôsobom celebrity a influenceri dali najavo, že im nie je jedno, čo sa deje. Celým večerom sprevádzala moderátorka Jasmina Alagič, ktorá s vážnosťou na začiatku uviedla program a potom to na parkete poriadne roztočila aj s moderátorkou z Fashion Tv Dominikou Ducovou.

Obe krásky stavili na rafinovanosť a každá po svojom čo-to odhalila. Jasmina v ružovom kostýme, pod ktorým mala krátky modrý top, ukázala svoje bruško a dohady o tom, že je tehotná, rozhodne týmto vyvrátila.

Na moderátorke z módnej televízie zas dominovalo tzv. oversize - nadrozmerné ružové sako, ktoré zjavne zámerne odkrylo aj čipkovanú podprsenku, a tak Dominika predviedla, že je zladená aj so spodnou bielizňou.

No azda najviac sexi vypracované ploché bruško v daný večer prišlo síce trošku neskôr, ale predsa len to stálo zato. Jeho majiteľkou je bývalá miss Karolína Chomisteková. Tá stavila na čierno-bielu kombináciu a trblietavé ružové sako. Na jej opálenej pokožke biely top doslova zažiaril a tie brušné svaly sa veru nedali len tak prehliadnuť. Je vidno, že sa modelka udržuje aj v tomto jesennom období v kondícii.

Rozhodne sa v daný večer bolo na čo pozerať a takisto bolo aj čo počúvať a maškrtiť. Popritom, ako prítomní degustovali a vychutnávali si cukrovú vatu či pukance a ďalšie dobroty, na pódiu vystúpil mladý spevák Marko Damian či Barbora Hazuchová. No a na záver bol zlatým klincom večera Patrik Vrbovský alias Rytmus, ktorý to poriadne roztočil a ako sa hovorí – spravil takú šou, že to zabil.

Ako to na spomínanej párty vyzeralo a či sa podarilo celebritám dodržať daný dresscode, si pozrite v našom videu a v galérii.