Víťazka Love Islandu: Totálna ZMENA IMIDŽU… Och, ale zostarla!

Verejnosť začala pôvabnú blondínku Lauru Chrebetovú registrovať ako sexi ostrovanku, ktorá nielenže na ostrove lásky v reality šou Love Island získala svoju spriaznenú dušu, ale takisto finančnú výhru a bezpochyby aj verejnú pozornosť.

Najnovšie sa však kráska rozhodla pre totálnu zmenu imidžu a z blonďavej dlhovlásky sa stala krátkovlasá bruneta. Bývalá ostrovanka na sociálnej sieti zverejnila fotku práve so svojím partnerom Martinom a šokovala svojich fanúšikov svojou zmenou.

Ona sama ešte evidentne nie je úplne stotožnená s tým, ako teraz vyzerá. „Kto je tá cudzia žena na fotke s Martinom? Ešte mi potrvá, kým si zvyknem, ako vyzerám s tými novými vlasmi, ale som z toho úplne nadšená a už som ich stihla prevetrať aj na koncerte,“ napísala už tmavovlasá Laura pod fotku, kde je so svojím stálym partnerom, no s úplne novým imidžom. Laura má na ich spoločnom zábere oveľa kratší zostrih a je z nej bruneta.

Hoci ona je podľa svojich slov so svojím novým lookom stotožnená, komentáre jej fanúšikov sú rôzne. Jej fanúšikovia sa rozdelili na dva tábory. „Asi to je o zvyku, ale toto fakt nie. Blond bola o 100% lepšia. Akurát ti to pridalo vek,“ vyjadrila sa jedna zo sledovateliek.

Na druhej strane ale nechýbali ani pozitívne komentáre. „Za mňa teda blond nebola lepšia. Pôsobila lacno. Toto je zdravšie a luxusnejšie,“ bol jeden z tých priaznivých ohlasov pre novú Lauru.

Jedni jej hovoria, že jej to veľmi pristane a ďalší zase, že ju to robí staršou. A dokonca sa našli aj takí, ktorí tvrdili, že ide o parochňu. To však Laura včera rozhodne vyvrátila, keď pridala video, ako prechádza celou premenou.

Ako sa hovorí, sto ľudí, sto chutí a nie každému sa dá vyhovieť. No dôležité je, aby sa predovšetkým samotná Laura so svojím novým imidžom cítila stotožnená. A čo na ňu hovoríte vy?