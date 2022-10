Nechutný útok na vdovca Margitu: Hrabe mu... Je trápny!

Jaromír Soukup vlastní televíziu Barrandov, kde má niekoľko vlastných relácií. V jednej z nich si na kolese točí mená celebrít, ktorým sa bude venovať, a následne divákom ponúka svoje osobné názory na známe tváre.

Tentoraz sa v špeciálnom vydaní pustil do Štefana Margitu, ktorý koncom augusta prišiel o manželku, speváčku Hanu Zagorovú. Soukup ho už predtým kritizoval za to, že namiesto toho, aby sa venoval chorej žene, cestuje po republike a koncertuje. „Ukázalo sa, že som mal pravdu, pani Zagorová na tom nebola dobre. Myslím, že po tej kritike, ktorú som tu urobil, si to pán Margita prehodnotil, vykašľal sa na tie koncerty a staral sa o pani Zagorovú, ktorá naozaj v auguste zomrela. Ja som to niekoľkokrát hovoril, že som vedel jej diagnózu a vedel som, že to pravdepodobne nemôže skončiť dobre a bohužiaľ, pani Zagorová odišla,” naparoval sa "vševediaci" Soukup.

A vdovcovi to naozaj nedaroval! „Videl som teraz rozhovor. Išla za ním domov redaktorka a myslím si, že mu v hlave naozaj hrabe, pretože tam začal rozprávať o tých najintímnejších posledných chvíľach pani Zagorovej. Rozprával o tom, ako musel z jej tela zložiť zlatý náramok a retiazku a ja by som povedal, že už tú morbiditu preháňa,” vyhlásil.

Nepozdáva sa mu ani to, že Štefan Margita má stále doma urnu s popolom milovanej ženy. „Myslím, že z toho chcel urobiť "doják", aby s ním národ súcitil,” odsúdil Soukup počínanie vdovca, ktorého naozaj nemá rád a pokladá ho za slabého speváka. „Ale to nie je preto, že o mne verejne prehlasoval, že som magor,” dodal.

Podľa Soukupa to Margita s vyhláseniami po smrti Zagorovej preháňa. „Urobil z toho trápnosť a bolo by dobré, keby zas raz počúval moju reportáž a už to nerobil, aby sa správal ako normálny pozostalý človek. Každý z nás niekoho stratil, takže by nemusel o pani Zagorovej rozprávať tieto veci, pretože ja by som si ju chcel v pamäti zahovať takú, aká bola a spomínať na ňu s úctou a nie vo svetle týchto morbídnych spomienok pána Margitu, ktoré rozpráva pre televíziu Prima,” uzavrel svoje hodnotenie.

Nuž, či Štefan Margita tento program videl, nie je úplne jasné, ale skôr predpokladáme, že nie. Letel totiž práve do Washingtonu, kde bude spievať v opere La traviata. A naozaj si nemyslíme, že by si tam pozývali hocijakých slabých spevákov, ako ho ohodnotil práve Jaromír Soukup...