PRETVÁRKA pred smrťou speváčky: Zagorová si ešte robila plány... Jej muž poznal KRUTÚ PRAVDU!

Televízia Prima včera odvysielala špeciálne vydanie programu Showtime s titulom Hanka a Štefan - OSUDOVÁ LÁSKA. Spevák Štefan Margita poskytol prvý veľký rozhovor po smrti svojej manželky, s ktorou strávil 30 rokov.

„Stále na ňu myslím. Všade vidím Hanku. Kde všade sedela. Takže je to strašné,” povedal v byte, kde spolu žili. Pripomína mu ju nielen obľúbené kreslo, ale dokonca aj mraznička, kam precízne ukladala jedlo.

Jej smrti stále nedokáže uveriť a želá si, aby to bol len zlý sen. Manželka mu neuveriteľne chýba. Z bytu sa ale odsťahovať nehodlá, zatiaľ nemieni vypratávať ani Hankine veci.

Našťastie nejde o miesto, kde by speváčka naposledy vydýchla. Posledné týždne totiž strávila v nemocnici. „Doktori ma dopredu upozorňovali, že je to veľmi zlé. A to bolo moje najhoršie životné predstavenie, ktoré som musel zahrať. Doktori hovorili, že ten stav sa zhoršuje a že to nie je dobré, že musím počítať so všetkým. A v tej chvíli som o päť sekúnd vstupoval do izby, kde Hanka ležala, tak sa musíš usmievať. A ty to na sebe nesmieš dať najavo,” opísal srdcervúce momenty.

Tváriť sa, že je všetko v poriadku, bolo o to ťažšie, že Zagorová si ešte robila plány do budúcnosti. „Stále sa pýtala, čo budeme robiť. Či pôjdeme na Slávika. Proste netušila, že sa to stane. Bola veľmi pozitívna, ale potom sa to zrazu začalo veľmi, veľmi zhoršovať. Doktori povedali, že by bolo lepšie, keby som sa tam nasťahoval. Ale to sme sa ešte stále bavili, smiali sme sa,” prezradil.

Postupne ale začala byť speváčka stále unavenejšia, veľa spala a strácala chuť do jedla. Podľa Margitových slov nebola príčinou skonu jeho manželky mŕtvica, o ktorej sa začalo hovoriť krátko po jej smrti. „Hanka zomrela na tú svoju chorobu, kde naozaj neexistovala žiadna možnosť. Vyčerpala všetky, ktoré v medicíne sú. A tam sa nedalo nič robiť. Boli tam nepríjemné zápalové hodnoty, takže tí páni doktori vedeli, že je zle a upozornili ma na to, že sa mám pripraviť na najhoršie,” povedal pre Primu.

No dodal, že napriek tomu nechcel veriť, že sa naozaj blíži koniec. „Keď tam ležala, vždy som tam popoludní prišiel, doniesol som jej jedlo. Potom sme dlho konverzovali. Potom som sa vrátil domov, dvadsaťkrát sme spolu telefonovali. A ja som si hovoril: Určite zajtra prídem do nemocnice a oni mi povedia, že sa to zlepšilo. Ale oni mi to povedať nemohli, pretože sa to nelepšilo,” povzdychol si nad najťažšími chvíľami svojho života.

„Ona zomrela v piatok a vo štvrtok tak okolo pol piatej sa ešte prebrala, pozrela sa na mňa a povedala: Pusinku. Potom už spala až do rána a o jedenástej predpoludním zomrela. Ja som sa vždy len pýtal, či nemá bolesti. Oni hovorili, že nie. Takže v podstate spinkala,” opísal posledné chvíle života svojej lásky.