Nvotová reaguje na prepustenie Dedečka: DRSNÉ SLOVÁ... Bezcharakterný zmrd!

Dušan Dědeček sa včera postavil pred sudcu pre prípravné konanie. Ten človeka, ktorý na zastávke Zochova usmrtil päť ľudí, keď tam opitý havaroval, pustil na slobodu.

Táto informácia nenechala chladnými mnohých Slovákov. Svoj názor zverejnila aj Dorota Nvotová. „Keby som to bola ja, a mam na svedomí 5 životov, tak si to hodím. Nedala by som to so svedomím. Tak, ako každý normálny človek. Alebo by som prosila sudcu, nech ma hneď zavrie,” okomentovala situáciu zo svojho pohľadu.

Podľa nej Dědeček svoj čin dostatočne neľutuje a hrozí teda, že utečie. „Ak sa mám cítiť do psychoša, ktorý necíti vinu, nekláti sa z toho čo spravil, tak by som prchala kade ľahšie. Je veľa krajín ktoré nemajú extradiction. Môže zakvasiť na pláži, alebo dakde v bolívijskom pralese šňupať lacný koks. Nebude mu zle. Očakávať ale od človeka, ktorý sa po tom, čo spravil, psychicky nezrútil, že neurobí pre svoju slobodu nič, je hlúpe. Ovplyvňovanie svedkov, útek, čokoľvek… bol by blázon, aby sedel doma. To by si sám pýtal basu, keby cítil ľútosť,” vyhlásila.

Galéria fotiek (3) Obvinený Dušan Dědeček, ktorý opitý na zastávke Zochova zabil 5 ľudí, uteká zo súdu pred novinármi.

Zdroj: TASR

Umelkyňa a cestovateľka vníma jeho prepustenie ako zlyhanie sudcu. „Takže kto má na svedomí, že henten bezcharakterný zmrd je vonku? Taký sudca - jemu podobný. Keď čítam jeho históriu, dáva to zmysel,” uviedla na adresu Mareka Fila, ktorý napríklad oslobodila aj Mariána Kočnera v kauze motáky.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Facebook DN

Prokurátor podal proti rozhodnutiu sťažnosť, bude sa o nej rozhodovať 14. októbra o 08:30 na Krajskom súde v Bratislave.