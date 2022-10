Puškárová žije v neustálom strachu: Všetko zmaril bezohľadný VRAH!

BRATISLAVA - Aktuálne majú mnohí ľudia nepríjemné pocity, keď sa postavia na zastávku autobusu. Špeciálne ťažko je všetkým rodičom, ktorí posielajú svoje deti samé do školy. O tie svoje sa bojí aj moderátorka Zlatica Puškárová, ktorá opísala vodiča zo Zochovej naozaj tvrdými slovami.

Tragédia, ktorá sa odohrala v nedeľu večer na zastávke Zochova, otriasla celým Slovenskom. Mnohí volajú po prísnom treste pre opitého vodiča, ktorý usmrtil 5 ľudí. "Aj vyšetrovateľ, aj dozorujúci prokurátor uvažujú dokonca o tom, že sa skutok bude kvalifikovať spôsobom, že za ten trestný čin bude možné uložiť v rámci trestného konania aj výnimočný trest doživotia," povedal včera Prezident Policajného zboru Štefan Hamran.

K nehode sa už vyjadrili viacerí známi Slováci a po správe o možnom vysokom treste sa rozhodla o svoj názor podeliť aj Zlatica Puškárová. „Mladí, šťastní, šikovní, odhodlaní, milovaní a milujúci, nadšení z plánov, zvedaví z očakávania vysokoškolského života a v sekunde KONIEC, TMA za alkohol, hlúposť, bezohľadnosť, aroganciu človeka, ktorý svojím rozhodnutím jazdiť opitý vraždil!!! Dva rozdielne SVETY a na Zochovej vyhral ten temný,” uviedla na sieti Instagram.

Je prirodzené, že rodičia prežívajú každodenné malé obavy o svoje deti. „Odkedy som mama, mám o svoje deti podobne ako väčšina rodičov strach,” priznala aj moderátorka. Po nedeľných udalostiach sa nielen jej starosti a nepokoj ešte zvýšili. „A keď už príde čas, keď dostanú krídla, niekto si vypije zopár pohárikov a všetko zmarí. Bezcitne utopí v promile svety, ktoré túžili žiť,” vyjadrila svoje pocity.

Galéria fotiek (3) Zlatica Puškárová má s Patrikom Švajdom dvoch synov.

Zdroj: Instagram ZP

Samotná moderátorka už dlhé roky nepije žiaden alkohol. „Jednoducho mi nechutí a viem mať skvelý život aj bez neho,” vyhlásila. Pri svojej práci je Puškárová v styku s takými informáciami, že aj keby jej alkohol chutil, evidentne by si dávala pozor a správala by sa zodpovedne: „Hlásila som v Televíznych novinách veľa nehôd vodičov pod vplyvom alkoholu a zdá sa, že nič v náraste ich počtu nezaberá. Pritom je to výlučná zodpovednosť každého človeka, ktorý takto hlúpo zlyhá. Žiaľ, veľakrát som videla prípady, že opitý vodič nevinných zabil a sám bez škrabanca prežil.”

Aktuálne má nielen Zlatica jednu dôležitú otázku: „Spravodlivosť. Aká bude???”