Trpké priznanie mladého Kolárovského: Kvôli dcérke s Veronikou z Twiins skončil u psychológa!

Matúš sa stal otcom v pomerne mladom veku. Teda, aspoň na dnešné pomery. Malá Nea prišla na svet, keď mal len 20. Napriek tomu, že s Veronikou Nízlovou už netaja, že sú rodičmi spoločného dieťaťa, bývajú oddelene a každý z nich má vlastný život. A aj keď pôvodne jeho otcovstvo nemalo byť odhalené a nechcel to, napokon sa sám priznal prostredníctvom spomínanej piesne.

„Chcel som to povedať spôsobom, ktorý mi je najbližší, že pesnička je to najviac! Keď som napísal pesničku My, povedal som si, že je najlepší čas dať to von. Bol to za mňa najlepší a najkrajší spôsob, ako som to mohol potvrdiť,” vysvetlil v tom čase v rozhovore pre Markízu s tým, že to pre neho dovtedy vôbec nebolo ľahké aj s ohľadom na špekulácie, ktoré sa začali rojiť v médiách, na čo zjavne nebol ešte pripravený.

Galéria fotiek (4) Veronika spolu s oteckom svojho dieťatka Matúšom Kolárovským

Zdroj: instagram/ veronikatwiins

A práve obrovský tlak ohľadom otcovstva spôsobil to, že celú kauzu, ktorá vypukla zo dňa na deň, nedokázal zvládať a obrátil sa na psychológa. Priznal to v nedávnom rozhovore v podcaste S nami, kde bol vyspovedaný aj na tému otcovstva. „Keď to vybuchlo a každý to riešil, vtedy som prvýkrát pocítil takú temnú stránku tohto sveta,“ povedal otvorene Matúš o období, kedy takmer každý deň plnil titulky novín.

„Potom som to prestal riešiť. Prestal som tomu dávať pozornosť,” povedal Matúš s tým, že v tom čase začal navštevovať psychológa. Dovtedy totiž na taký záujem o svoju osobu nebol zvyknutý. „My sme boli čo? V rodinnom seriáli Pán profesor. Začal som robiť hudbu... U mňa to bolo všetko také, že mňa nemal bulvár s čím riešiť. A naraz taká téma, ale že taká téma,” opisoval Yael, ktorý si uvedomuje, že musel zvýšenému záujmu čeliť aj vďaka tomu, že mamou jeho malej Ney je Veronika Nízlová z Twins, ktorá je ešte známejšia ako on.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Instagram VN

Zároveň však dodal, že za to, že je z neho otec, je vďačný. ,,To je tá najväčšia pi*ovina na tom celom, že vlastne sa nestalo nič zlé. Že stala sa len krásna vec. Stala sa že super vec, to je to. Stala sa super vec a potom to prišlo do takého toho, že naraz všetci tí ľudia z toho okolia, alebo z toho sveta, začali byť takí skeptickí. Takí že ‚kokos, môžem sa ho na to vôbec spýtať?‘ Nikto mi vlastne ani nepogratuloval do dnešného dňa,“ prezradil mladý umelec.