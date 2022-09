Herec Roman Pomajbo priznal VYHORENIE: Rodina sa mu snaží pomôcť, ale… Som VYČERPANÝ!

Slovenský herec Roman Pomajbo, patrí medzi tváre z televíznej obrazovky, ktoré doslova rozdávajú pozitívnu náladu a energiu. Je známy najme ako komik a má rád humor. Okrem toho mu pomoc pre druhých nie je cudzia, čo pred pár dňami dokázal aj v charitatívnej akcii s názvom Misia - aby bol svet lepší.

Galéria fotiek (12) Roman Pomajbo ako kuriér s Luciou Hablovičovou a Janou Lieskovskou

Zdroj: Ján Zemiar

Spoločne s viacerými zvučnými menami ako je Karin Haydu, Juraj Bača, Jana Lieskovská, Peter Kočiš, Lucia Hablovičová, Milena Minichová, Ivan Tuli Vojtek a ďalší, sa stal kuriérom a brázdil bratislavskými ulicami na elektrobicykli a roznášal certifikáty ľuďom, ktorý si ho objednali. Za vyzbierané peniaze z akcie sa potom pomohlo tým, ktorí sú odkázaný na pomoc od druhých. Naše šoubiznisové hviezdy tak spojili svoje sily pre dobrú vec.

No sám herec priznal, že tie jeho mu už sem-tam dochádzajú a prišlo vyhorenie. „Áno, to každý z nás to má určite, je to tzv. kríza, ale nebyť toho, že tá kríza prídealebo, že sa nám dejú aj veci, ktoré nechceme aby sa nám diali a sú zlé, tak by sme vlastne nevedeli, čo je dobré, takže nás to posúva,“ povedal Roman v rozhovore pre Topky.sk.

Galéria fotiek (12) Známe tváre kuriérmi z Misia - aby bol svet lepší

Zdroj: Ján Zemiar

Keďže bol súčasťou už spomínanej charitatívnej akcie, nedalo nám sa ho nespýtať, kto práve jemu je oporou a kto mu naposledy pomohol. „Mne pomáhajú celý život. Rodina je najdôležitejšia, rodina, lebo ja som vyčerpaný z toho, jak oni mi pomáhajú, lebo je nás dosť a je to pre mňa práve ten motor života. To je tá láska a ten môj zmysel,“ prezradil v rozhovore herec, ktorý má v poslednom období veľa pracovných povinností.

No napriek tomu si našiel čas a prišiel podporiť krásnu myšlienku. To, ako všetko zvláda, ale aj kde ho jeho fanúšikovia môžu vidieť, sa dozviete z rozhovoru vyššie.