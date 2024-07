Pomajbo ukázal VYRASTENÉ dcéry: Wau, tie sú poriadne kočky!

Roman Pomajbo (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Včera večer herec Roman Pomajbo zavítal na premiéru slovenského filmu Kavej. Do spoločnosti prišiel aj s rodinkou. Vzal manželku aj dve najstaršie dcérky. Pozrite ako im to pristalo.

Pre rodičov môže byť šťastie a spokojnosť ich ratolestí zdrojom veľkej radosti a uspokojenia. Okamihy ako prvé kroky, slová, úspechy v škole alebo v mimoškolských aktivitách, a prejavy lásky a náklonnosti, im prinášajú mnoho radostných chvíľ. Navyše, rodičia často nadšene pozorujú, ako sa ich deti učia, rastú a vyvíjajú sa ich vlastné osobnosti.

Svoje o tom vie aj Roman Pomajbo, ktorý nie je len úspešným hercom, ale aj skvelým otcom. Doma mu robia radosť jeho 4 ratolesti. S manželkou Petrou sú hrdými rodičmi troch dcérok - Vivien (15), Noemi (14) a Timey (10) a synčeka Eliota (5).

Včera večer sa so svojou rodinkou vybral do kina. S manželkou a najstaršími dcérami sa rozhodli podporiť slovenskú kinematografiu a spoločne zavítali na film Kavej. Manželia spolu s Vivien a Noemi zapózovali na červenom koberci. No a slečny poriadne vyrástli. Pozrite, aké sú to už kočky. FOTO nájdete v GALÉRII.

