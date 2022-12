Kontroverzná hviezda z jojkárskej Lásky na chate: Po šou NOVÝ VZŤAH a... Okamžité ZÁSNUBY!

Galéria fotiek (4) Kontroverzná Vlaďa zo šou Láska na chate sa zasnúbila

Zdroj: Instagram V.R.

BRATISLAVA – Iba prednedávnom sa odvysielala úplne posledná časť "zoznamky" Láska na chate. Nová šou priniesla na televízne obrazovky úplne iný pohľad na to, ako môže zoznámenie medzi ľuďmi fungovať. Zatiaľ, čo sa niektorí do seba beznádejne zaľúbili, iným to nevydržalo, a tak museli hľadať ďalej. Kontroverzná hviezdička našla hneď po šou šťastie po boku nové nápadníka. Po vzplanutí rýchlej lásky oznámili aj nečakané zásnuby!