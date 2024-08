Ema Müllerová zverejnila VIDEO z dovolenky: Svetu ukázala to, za čo sa mnohé ženy hanbia!

Ema Müllerová (Zdroj: Instagram/psc)

Ema Müllerová sa nekašle! Neváha sa ukázať nenalíčená a naozaj si nepotrpí na to, aby ju každý vždy videl len dokonale upravenú. Fotky na jej Instagrame sú častokrát autentické, keď práve vstala z postele alebo keď nevyzerá najlepšie. Dokázala skrátka prijať samú seba takú, aká je, za svoje telo sa nehanbí a radí to aj ostatným ženám. Veď predsa nikto nie je dokonalý.

Nie náhodou označuje ženy za bohyne a slovami “Som Bohyňa“ označuje aj vlastný merch. Nielen ženy, ale aj muži trpiaci komplexami by si z nej mohli brať príklad a uvedomiť si, že oveľa dôležitejšie než to, ako vyzeráme je to, ako sa cítime vo svojom vnútri a či sme vyrovnaní sami so sebou. Keďže to však nie je celkom jednoduché, v motivácii zašla ešte ďalej. Na instagrame zverejnila video, v ktorom popisuje, čo všetko ženy robia pre to, aby v plavkách - a hlavne v očiach muža - vyzerali dobre. „Zhlboka sa nadýchnem, stiahnem brucho, zdvihnem prsia, ramená ďaleko od tela, stehná čo najďalej od seba, netrasiem tým zadkom, nech nevidíš vieš čo, a držím. Len nech preboha vtedy, keď sa na mňa pozeráš, čo najlepšie vyzerám.“ Bez prestávky však pokračuje a šmahom ruky nás vracia do reality a vzácneho pocitu nehanbiť sa za seba: „Máš? Púšťam, hej? Uvoľňujem, povoľujem a dovoľujem nám obom vidieť ma presne takú, akú ma poznáš…“

Na video Emy zareagovalo viacero fanúšičiek pochvalnými vyjadreniami: „Krásna, múdra, uvoľnená, úžasná ❤️👏 viac takýchto ženských do našich životov...vďaka Ti EMA“. A pridali sa aj ďalšie: „Wow. Toto ma odrovnalo. 🤍 ďakujem za to, čo robíš“ alebo „kráľovná 🙏🏻 ďakujeme ti za takúto krásu“.

„Tvoje videá sú mojim bezpečným miestom na internete“, napísala ďalšia, k čomu pribudlo hneď ďalšie súhlasné vyjadrenie: „Presne a oddnes sa nehanbím za ten fald čo mám po dvoch deťoch a čokoláde na bruchu“. Ticho neostala ani Kristína Svarinská, ktorá obdivne napísala: „ja ťa milujem. literally. magnifique“ a v duchu Eminých slov zaznel aj ďalší status: "Púšťam..... dovoľujem...a milujem“.