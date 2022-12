Bohaté Vianoce Sone Müllerovej: Pod stromčekom ŽIADNE ZBYTOČNOSTI… Takéto darčeky dostali jej blízki!

Pre mnohých je akousi módnou ikonou, no ak by ste čakali, že pod vianočným stromčekom Sone Müllerovej bývajú haldy oblečenia, kozmetika a materiálne darčeky, tak ste na omyle. Soňa je odporcom tzv. fast fashion nakupovania, preto sa snaží aj na Vianoce vždy potešiť svojich blízkych niečím iným, výnimočnejším a trvácnejším, čo im zostane, a to doslova, navždy v pamäti.

„Ja dávam zážitkové darčeky deťom. Väčšinou sú to víkendové pobyty, aby si to užili a to im zostane navždy v hlave,“ prezradila moderátorka v rozhovore pre Topky.sk, že takýmto spôsobom sú ich Vianoce bohaté, a to hlavne na zážitky.

Ako sama podotkla, u nich tieto sviatky nie sú už dávno o darčekoch a nie je to podľa jej slov podstatné. Najviac sa tešila, že sa jej dcéra Ema vrátila domov a že spoločne mohli prežiť toto obdobie.

Keďže je moderátorka počas roka veľmi vyťažená a toho času pre seba má skutočne málo, tak sa zverila aj s tým, na čo sa najviac teší a čo by chcela počas sviatkov robiť. Viac sa dozviete z nášho rozhovoru vyššie.