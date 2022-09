PREMIÉRA Jana Žižku na Slovensku: Schindlerová s novým frajerom a Vágnerová v odvážnom outfite... Uff, kde má spodok?!

BRATISLAVA – V pondelok večer sa v Prahe aj v Bratislave uskutočnila slávnostná premiéra novinky s názvom Jan Žižka. Filmový večer si nenechala ujsť napríklad speváčka Martina Schindlerová (34), ktorá do spoločnosti priviedla aj nového priateľa Marcela Borisa (43). Bývalá Miss Veronika Vágnerová (35) zas pútala pozornosť odvážnym outfitom... Vyzerala, že prišla bez nohavíc!

Na premiéru dlhoočakávaného filmu prišlo viacero známych osobností - za všetky spomeňme Zdenu Studenkovú s partnerom Braňom Kostkom, herečku Michaelu Čobejovú, Miss Slovensko 2002 Evu Verešovú, či moderátorku Barbaru Jagušák Heribanovú.

Medzi prítomnými, ktorí si prišli vychutnať filmový večer, bola aj Veronika Vágnerová, ktorá v roku 2007 získala titul Miss Slovensko. Postavu by jej mohlo závidieť viacero slovenských žien, nielen zo šoubiznisu, avšak pri pohľade na jej outfit by sa zrejme mnohí pýtali, či je finálny...

Galéria fotiek (12) Vágnerová sa na tomto filmovom večere ukázala v takomto outfite.

Zdroj: Katarína Haršányová

Veronikin elegantný outfit dotvárali topánky s otvorenou špičkou spolu s čiernou kabelkou. Na sebe mala kratučké čierne minišaty, no tie zahalila do veľkého sivého saka. Na prvý pohľad to tak pôsobilo, že si tmavovláska zabudla obliecť spodnú časť kostýmu.

V spoločnosti sa ukázala aj speváčka Martina Schindlerová so širokým úsmevom na perách. A dôvodom bude zrejme jej nový priateľ, ktorý ju v spoločnosti sprevádzal. Čerstvo zamilovaná dvojica si spoločné chvíle naplno užíva, dôkazom je aj záber z kino sály, v ktorej sa bývalá superstaristka k svojej novej láske nežne túli.