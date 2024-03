Verešovej nečakané PRIZNANIE: To vážne používa túto VÝHOVORKU?!

Eva Verešová (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Bývalá misska Eva Verešová vie ako na to. Svojím priznaním nás odrovnala. Prezradila nám, že alkoholu príliš neholduje, no a aby sa nechcenému popíjaniu vyhla, vymyslela si istú výhovorku, ktorá za každých okolností zaberie!

Koniec februára je za nami a zdá sa, že aj slovenské celebrity sa počas takzvaného suchého februára zriekali neduhov spojených s nadmerným užívaním alkoholických nápojov. Každému raz za čas dobre padne akási očista a práve minulý mesiac bola perfektná príležitosť zbaviť telo toxínov.

Evu Verešovú - bývalú miss z roku 2002, sme nedávno stretli na istej spoločenskej akcii, kde teda spomínaná "metla ľudstva" neprichádzala do úvahy, no napriek tomu sme sa ju rozhodli konfrontovať aj s otázkou ohľadne zrieknutia sa a diét.

„Ja osobne som diéty nikdy nevedela vydržať a buď som mala chuť, že som si povedala, tak teraz obmedzím trošku jedla, lebo sa to na mňa začalo nejak lepiť. A to je len o tej pevnej vôli,“ skonštatovala Eva. A zdá sa, že tú má kráska naozaj pevnú. A preto sme sa ju rozhodli preveriť i nasledujúcou otázkou. Zaujímalo nás, ako to má so zmieneným pokušiteľom ľudstva - s alkoholom.

„Je pravda, že ja ho až tak veľmi nevyhľadávam a nám sa aj s manželom dokonca častokrát stane, že prídeme niekam do spoločnosti a obidvaja nepijeme, lebo proste buď nemáme chuť, alebo šoférujeme,“ poznamenala misska pre Topky.sk. No predsa len sa priznala, že ak k tomu dôjde a je doslova prinútená piť a nechce, tak má prichystanú túto výhovorku, ktorá jej vždy zaberie. Na čo sa Eva rada vyhovára, sa dozviete z nášho rozhovoru.