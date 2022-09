Bývalá Miss nadšená z úspechu šikovnej Slovenky: Zmietla všetkých chlapov a... Pôjde nás reprezentovať do sveta!

Kedysi dávno platilo to, že muži boli v pracovnej sfére oveľa dominantnejší, ako ženy a dostávali sa aj na vyššie pozície a profesie boli viac menej delené podľa náročnosti na mužskú a ženskú. Dnes už sa zaužívaný trend z minulosti pomaly ale isto vytráca a dokonca aj na vyslovene mužské povolania sa dostávajú ženy a sú vo svojom obore naozaj dobré a prinášajú často krát aj lepšie výsledky.

Galéria fotiek (10) Samantha ako víťazka barmanskej súťaže

Zdroj: SOIM s.r.o.

Tento fakt dnešnej doby potvrdila aj ženská sila Samanthy Pracharovej v súťaži o najlepšieho barmana, keďže porazila viacerých prítomných pánov. Práve ona pôjde reprezentovať Slovensko ako najlepší barman na celosvetovom finále v Taliansku a ak sa jej podarí zvítaziť, jej kroky poputujú až do ďalekého Japonska, kde sú tí najlepší z najlepších.

Galéria fotiek (10) Veronika Vágnerová

Zdroj: SOIM s.r.o.

Na sútaži nechýbala napríklad koňaková lady Zuzana Lovato Bodnárová či pôvabná mamička a bývalú Miss Veronika Vágnerová. Tá je známa tým, že prezentuje ženskú silu. Nedalo nám preto sa jej neopýtať, čo hovorí na to, že v mužskej konkurencii zvíťazila práve žena.

„Myslím si, že svet mužov a žien by sa nemal deliť, ale dopĺňať. Je mnoho žien aj mužov, ktorí vykonávajú rôzne pracovné pozície, ktoré sú zakategorizované. V prvom rade sme ľudia, ktorí by sme sa mali jeden druhého podporovať, odhliadnuc od pohlavia. Som nesmierne rada, že táto doba začala púšťať ženy aj do sfér, ktoré boli čisto mužskou záležitosťou,“ povedala s nadšením pre Topky.sk. šarmantná Veronika a na záver dodala.

„Vzdávam hold ženám, ktoré majú to odhodlanie ukázať svoju silu a schopnosti,“ uzavrela celý rozhovor práve tým, že tentokrát sa podarilo zvíťaziť žene. Ako spomenula aj Veronika, ktorá mala o to väčšiu radosť, že tentokrát vyhrala práve žena, je dôležité aby sa svet jednotlivých pohlaví navzájom prepojil a nedelil sa, čo dokazuje aj skutočnosť, že aj v tejto profesii sa otvárajú dvere budúcim barmankám.