Div, že nedostali ÚPAL: Kráľovná krásy v Turecku... Provokovala domácich SEXI krivkami!

Veronika Vágnerová vie, ako si leto užiť plnými dúškami. Ešte predtým, ako sa mnohí vybrali k moru, ona mala už svoju prvú letnú dovolenku za sebou. Základ svojho opálenia získala v Turecku, kde si oddýchla spolu so svojou rodinkou. A pobyt tam si nevie vynachváliť.

„V Turecku som bola na rodinnej dovolenke prvýkrát a bola nad moje očakávania. Výborné jedlo, krásne prostredie a krátky let. Alex si užil tobogany a ja po 10 rokoch tiež. Ideálna bezstarostná dovolenka s rodinkou,“ prezradila nám bývalá miss, ktorá v minulosti navštívila z Turecka len Istanbul, kde kvôli modelingu pár mesiacov aj žila.

A podľa záberov, ktoré teraz zverejňovala na sociálnej sieti Instagram, je zjavné, že si to tam rodinka naozaj užila. No zároveň aj to, že rovnako potešení museli byť aj samotní Turci. Pri pohľade na našu kráľovnú krásy z roku 2007 a jej dokonalé krivky v plavkách, div, že mnohí nedostali úpal. No minimálne im muselo byť poriadne horúco!

