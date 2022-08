Priznala CHUDOBU: Vačková kupovala obnosené šatstvo!

BRATISLAVA - Dnes ju poznáme ako úspešnú herečku, ale aj influencerku. Zuzana Vačková žije príjemný život v dome, kde pomerne nedávno vymenila celú kuchyňu, a tiež si môže dovoliť rôzne pôžitky. Vždy to tak ale nebolo.

Okrem herectva je jej zamestnaním aj Instagram, kde propaguje rôzne produkty. A okrem toho Zuzana Vačková nakrúca na kanál aj vlastnú reláciu Zvedavá Zuza.

Tam si najnovšie pozvala stand-up komičku Simonu Salátovú, o ktorej je známe, že sa s ňou život nemaznal. A preto sa tiež snaží robiť aj influencerku. „Ak by som ešte niekedy chcela mať dieťa, aby som nezostala v takej situácii, ako keď som čakala syna. To bola taká zlá situácia, že som si nemohla dovoliť mu nič kúpiť,” prezradila Simona.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Tv Markíza

A Zuzana na jej slová zareagovala nečakaným priznaním. Ako matka nemala na jednorazové plienky pre svoje prvé dieťa. „Ja som si na Vianoce želal ako darček pod stromček plienky pre syna, lebo som na to nemala peniaze. Ja som tesne po revolúcii vychovávala svojho syna, kedy jedna plienka vyšla, ak sa nemýlim, v Rakúsku kupovaná, 14 korún. To bolo strašne drahé. Ja som fakt mala rozpočet, že mám 20 plienok, takže to mám na 10 vychádzok alebo 10 výletov, keby sa mi náhodou pocikal,” priznala.

A praktické darčeky od príbuzných neboli jediným spôsobom, ako šetrila na výdavkoch. „Ja som chodila kupovať nie do second handu, ale na takú burzu obnosené šatstvo. Ja som vôbec nemala prachy, keď som mala malé dieťa, takže ti úplne rozumiem,” povedala Vačková, na čo Simona zareagovala, že teda ona na tom ešte bola celkom dobre.