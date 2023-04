Ďalšia operácia?! Vačkovej zdravotné problémy... Opäť riskuje!

Na včerajších Bratislavských módnych dňoch nechýbala ani herečka Zuzana Vačková. Umelkyňa chodila na Vysokú školu múzických umení, kde súčasťou štúdia je aj tanečná príprava, a tak nás v týchto časoch, keď Slovensko zachvátila markizácka tanečná horúčka, zaujímalo, ako je na tom s tancom a či by si trúfla ísť do takéhoto projektu.

Galéria fotiek (10) Zuzana Vačková

Zdroj: Ján Zemiar

„Fantasticky. Milujem tanec. Neviem, čo by na to povedali diváci a ako to je vizuálne vnímané, ale čo sa týka mňa a môjho srdca, ja som šťastná, keď tancujem,“ rozplývala sa Zuzana nad týmto krásnym umením. Následne ale priznala, že jej to v princípe príliš nejde. „Aj keď teda moje tanečné pohyby sa obmedzujú na tzv. mackovanie,“ zasmiala sa herečka a predviedla nám svoj talent.

A následne vyšla s pravdou von, že jej zdravotný stav by jej zjavne takéto kreácie na parkete asi veľmi nedovoľoval, respektíve by tam boli značné obmedzenia v pohybe. Ako sme vás už dávnejšie informovali, Zuzana má za sebou nepeknú operáciu kolena.

„Musela by som sa spýtať svojich kolien, čo by na to povedali,“ poznamenala herečka a potom nám odhalila jej aktuálne problémy so zdravím. Fú, žeby hrozila ďalšia operácia?

„No, ja som asi si nie veľmi odborným behom zničila jedno koleno, ktoré mi už museli aj operovať a teraz druhé koleno sa ma občas pýta, či som sa zbláznila, keď začínam behať. Tak neviem, čo s nimi urobím. Asi ich budem musieť ísť znova ukázať nejakému lekárovi,“ povedala nám Zuzana.

Galéria fotiek (10) Zdroj: Instagram Z.V.

Pevne však veríme, že žiaden chirurgický zákrok je hroziť nebude. Zrejme by ale by nemala takto opäť riskovať, keď podobným spôsobom prišla už raz k úrazu, čoho výsledkom bolo ležanie na lôžku a nutná rekonvalescencia.

To však nebolo všetko, čo sme sa od nej dozvedeli. Okrem toho nám opísala aj jej najkrajší zážitok z nedávnej dovolenky v Egypte a jeden výnimočný moment zažila aj so svojou dcérou Máriou práve počas spomínaných Bratislavských módnych dní. O čo išlo, sa už dozviete v rozhovore vyššie.