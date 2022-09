Karin Haydu prezradila TAJOMSTVO svojej postavy: Za TOTO ju budú ženy nenávidieť!

Ak by existovala na svete spravodlivosť, každému by sa žilo ľahšie. No zdá sa, že to nie je celkom tak. Pred pár dňami sme stretli známu slovenskú herečku a moderátorku Karin Haydu v jednom z bratislavských obchodných centier pri Dunaji a spýtali sme sa na ten jej život.

Herečka nám prezradila, že sa nedávno spoločne s jej hereckým kolegom Vladimírom Kobielskym stala tvárou obchodu s okuliarmi, ale aj to, ako sa o seba stará a čo pre to robí. Napriek tomu, že sa blíži k päťdesiatke, vyzerá neuveriteľne sexi a rozhodne patrí k tým najkrajším ženám slovenského šoubiznisu.

„Chvalabohu za šminky, to vy chlapi nemôžete veľmi – teda môžete, ale nie všetci to využívajú, takže v tom máme trošku náskok a výhodu pred vami chlapmi my ženy. Ale tak človek vie, čo sa mu hodí a snaží sa vyvarovať tomu, čo zvýrazňuje jeho nedostatky, lebo všetci máme nedostatky, aj ja,“ priznala sa moderátorka a zo začiatku veľmi všeobecne popísala svoju situáciu.

No neskôr sa rozhovorila a pre Topky sk. prezradila, čo všetko si dopraje. „Nikdy som nedržala žiadnu diétu. Ja si doprajem všetko, milujem sladké, milujem mäso, takže neodopieram si nič z týchto gastronomických pôžitkov a ja si myslím, že aj to je veľmi dôležité, ako človek vibruje, ako sa správa. Lebo ten, čo si stále niečo odopiera, tak nemôže byť jednoducho šťastný. Keď príde niekam a niekto má niečo, načo on má chuť a nemôže si to dať, tak proste, to sú také smutné bytosti,“ povedala Karin v našom rozhovore.

Galéria fotiek (8) Zdroj: Vlado Anjel

Je až zarážajúce, že moderátorka sa v ničom neobmedzuje a na jej postave sa to napriek tomu vôbec nepodpisuje. Dokonca nám povedala aj to, že len nedávno začala cvičiť a to by si človek myslel, že tá musí byť stále zatvorená v posilňovni. Tak tomu sa povie "nespravodlivosť" a do istej miery jej to viaceré ženy aj závidia.

To, kedy Karin začala cvičiť s profesionálnym trénerom a čo všetko stihla navštíviť počas leta, sa dozviete v rozhovore vyššie.