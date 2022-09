HORŠÍ TRAPAS už asi nenájdete: Za Salátovú bude extrémne trápne aj vám!

Prvé rande a romantická atmosféra pri ňom vie byť veľmi zradná. Hlavne vtedy, ak sme v totálnom strese. Vidíme sa s tým človekom prvýkrát a snažíme sa, aby sme sa ukázali v tom najlepšom svetle. Nepochybne si dávame pozor na každé slovo a každý pohyb.

Ukážkové prvé stretnutie však komička Simona Salátová nezažila. „Kokoos, ale ja mám strašne bohatú paletu trapasov!“ priznala sa fanúšikom. O svoje súkromie a hlavne vtipné situácie, ktorými si prešla, sa rada podelí aj na sociálnej sieti. Ani tento raz to nebolo inak a jej trapas vás úplne dostane!

V mladosti bola na návšteve u jedného chlapca, keď sa vtom vrátili domov jeho rodičia. Úplne bola z toho vystresovaná a zoslova sa "zos*ala"... Aj keď to znie vtipne, tak sa jej to naozaj stalo. „Ja som sa dostala do takého stresu, že mi začalo byť treba ísť na wc.“ Myslela si, že je všetko ok, tak sa vrátila do izby ku chlapcovi. O chvíľu sa stalo niečo, čo nečakala ani v najhoršom sne. „Asi 10 minút nato nabehla do izby jeho mama a vynadala mu, že zase zasral celý záchod a že sa to má konečne naučiť po sebe upratať,“ na rovinu opísala túto príhodu. „Neviem, kto z nás sa v tej chvíli chcel viac vypariť. Už sme sa ani nepozdravili,“ dodala s úsmevom.

Trapasy ju však neobchádzajú ani teraz a jej partner Teo to môže len potvrdiť. V jedno ráno, keď bola v tom, že je priam dokonalá, ju vyviedol nadobro z omylu. Navrhol jej, aby si osviežila svoj dych. „Zlatko, nedáš si žuvačku? Trošku cítiť,“ upozornil ju na to jej budúci manžel.

Na Simone vidno, že s odstupom času sa trápnosť pominie a keď si náhodou na nepríjemnú situáciu spomenieme, už sa nad tým len pousmejeme. Aj taký je život.