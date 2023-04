Vačkovej dcéra ide v jej šľapajach: ISKRY na pľaci!

BRATISLAVA - Zdá sa, že slovenská herečka Zuzana Vačková (54) svojej dcére okrem šarmu odovzdala aj talent. Je preto na mieste povedať, že ide doslova v jej šľapajach. No ako by to vyzeralo, keby sa ocitli spolu na pľaci?

Nie nadarmo sa zvykne hovoriť: Aká matka, taká Katka. A to dozaista platí aj pri slovenskej herečke Zuzane Vačkovej a jej dcére Márii. Pred pár dňami sme ich spolu zastihli na módnych dňoch a musíme uznať, že obe boli dokonale zladené.

Väčšinou sa médiá sústredia práve na umelkyňu, no my sme sa tentokrát rozhodli posvietiť si aj na jej dcéru a spoločne sme ich vyspovedali. Už zo samotného rozhovoru nám bolo jasné, že majú toho veľa spoločného.

„Veľmi rada sa rozprávam s mojou dcérou. Je v maturitnom ročníku a už je dospelá, už s ňou môžem preberať naozaj, že úplne všetko. Tak to sú naše pekné chvíle,“ začala Zuzana náš rozhovor a vzápätí sme vyspovedali aj jej potomka.

Dozvedeli sme sa, že nielen, čo sa týka štýlu, sa jej dcéra snaží v mnohých veciach podobať. „Vnímam módu veľmi pozitívne, tak ako aj mamina povedala. Nejdem sa pre ňu roztrhať, ale keď nájdem niečo, čo sa mi veľmi páči, ja ťa kopírujem. Máme to veľmi podobné,“ priznala sa Mária.

Brunetka sa taktiež venuje herectvu a ide takpovediac v maminých šľapajach. „Vyzerá to tak. Pracujem na tom,“ potvrdila dcéra Zuzany Vačkovej. A nás preto zaujímalo, ako by to medzi nimi fungovalo, keby si spolu zahrali. „Áno určite, bolo by to veľmi príjemné,“ vyjadrila sa najprv Zuzana, potom sa zamyslela a vypadlo z nej takéto priznanie: „Aj keď neviem, ako by ma zniesla po svojom boku, lebo nemá rada, keď jej kafrem do jej profesionálnych vecí. Neviem, či by neiskrilo na pľaci príliš.“

Mária ako vzorná a správna dcéra však podotkla, že by si vraj dala od svojej mamy poradiť. No ktovie, ako by to dopadlo, keby sme sa jej to spýtali bez prítomnosti známej herečky. Každopádne by bolo zaujímavé vidieť, čo by toto herecké spojenie prinieslo.

O Zuzane sa vie, že je častejšie v divadle na doskách, ktoré znamenajú svet a úlohy pred kamerou ju aktuálne akosi obchádzajú a jasne nám naznačila, že je jej to ľúto. O tom sa už viac dozviete v našom videu.