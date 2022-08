Nablýskaná markizácka párty: Odhalený PRSNÍK moderátorky, DRAČICA Ráková a porotca ako z MARSU!

Nadchádzajúca sezóna televízie Markíza bude skutočne bohatá a pestrá, tak ako aj bola jej media párty, ktorá sa konala včera večer v jednej z bratislavských reštaurácii. Organizátori mysleli na každý detail a po červenom koberci sa prešli nielen už známe tváre z markizáckych projektov, ale taktiež aj úplní nováčikovia.

Na začiatku si hlavné slovo zobral generálny riaditeľ televízie Markíza, Matthias Settele (55) a ďalej celým večerom sprevádzala moderátorka Zuzana Čimová (26), ktorá predstavila jednotlivé televízne projekty. Diváci sa môžu tešiť okrem overenej, tento rok však inovatívnej Farmy aj na zábavnú šou Tvoja tvár znie povedome, či pokračovania seriálov, ako sú Pán Profesor, Druhá šanca, ale aj na úplne novinky. Jednou z nich je napríklad seriál Chatári.

Na televízne obrazovky sa opäť dostane aj reality šou Love Island, kde sa od mikrofónu bude hlásiť moderátorka Zorka Hejdová (32), ktorá takisto nemohla chýbať na tejto doslova nablýskanej párty.

Galéria fotiek (15) Zdroj: Ján Zemiar

Prišla vo veľmi romantickom, avšak rafinovanom "valentínskom" outfite. Ten miestami odhalil možno aj viac, než by chcela, keďže pod krátkymi srdiečkovými šatami bola bez bielizne. A tak jej sem-tam vykúkal prsník a len málo chýbalo, aby ho odhalila úplne celý.

O skvelú atmosféru sa postaral aj víťaz speváckej súťaže Superstar Adam Pavlovčin (26), ktorého tento rok budete môcť v rôznych prevlekoch podporovať práve v spomínanej šou Tvoja tvár znie povedome. Adam počas večera zaspieval aj jeho úplnú novinku Game.

No a neskutočné vystúpenie so spevom a tancom predviedla aj herečka Viktória Raková. Tá sa doslova premenila na sexi rockovú dračicu a ukázala sa v úplne inej polohe, na akú sme boli doteraz zvyknutí. Kto by to bol na ňu povedal...

Na poslednú chvíľu dorazil akoby z Marsu aj temperamentný porotca z tanečnej šou Let’s Dance, Jorge González (55), ktorý svojím extravagantným skafandrom šokoval všetkých prítomných.

Rozhodne sa teda na markizáckej párty bolo na čo pozerať.

Rozhovory s jednotlivými osobnosťami z nablýskanej párty vám prinesieme už čoskoro.