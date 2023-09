Markizácka moderátorka ako svetová hviezda: Wau, hotová J-Lo!

Zorka Hejdová (Zdroj: Ján Zemiar)

Ostrov lásky sa už zaplnil súťažiacimi, ktorí aj tento rok hľadajú pomocou reality šou svoju spriaznenú dušu. Love Island má z moderátorskej pozície pod palcom opäť Zorka Hejdová. Tá si v minulom roku získala veľkú divácku priazeň a tento projekt si bez nej už mnohí nevedia predstaviť.

V každom odvysielanom diele má dokonalý imidž. Tip-top mejkap, famózny účes a trendy outfit. No a najnovšie sa ukázala v elegantných ružových šatách s rafinovaným detailom v podobe ruže na krku. A doslova v nich vyzerala ako svetová hviezda!

(Zdroj: Instagram Z.H.)

Na svoj Instagram totiž pridala fotografiu seba a americkej herečky Jennifer Lopez, ktorá mala zhodou okolností oblečené tie isté šaty. „K posledným dvom fotkám: Nebude vadiť, keď otázku "Who wore it better?!" (Kto to nosí lepšie?, pozn. red.) tentokrát vynecháme?!” opýtala sa svojich fanúšikov. Tí sa zhodovali na tom, že je z nej hotová J-Lo! Veď posúďte sami.

(Zdroj: Instagram Z.H.)